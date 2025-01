Denuncian al biógrafo de Javier Milei por comentarios discriminatorios hacia Esteban Bullrich

Nicolás Márquez aseguró que a Bullrich se lo conoce "por su enfermedad" y no por su trayectoria política. La denuncia fue realizada por la diputada Arrieta

La diputada nacional Lourdes Arrieta presentó este lunes una denuncia penal contra Nicolás Márquez , autor de la biografía no autorizada de Javier Milei , tras sus declaraciones consideradas discriminatorias hacia el ex senador Esteban Bullrich , quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Esteban Bullrich, reconocido por su lucha contra la ELA desde que fue diagnosticado en 2021, es un referente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. El caso no solo reabrió el debate sobre los límites de la libertad de expresión, sino también sobre la responsabilidad de figuras públicas al referirse a cuestiones de salud y discapacidad.

Se te conoce no por tu capacidad como funcionario sino por tu enfermedad, que ojalá puedas superar.

Desde el entorno de Milei no hubo declaraciones al respecto, mientras que organizaciones vinculadas a la inclusión y la diversidad han expresado su apoyo a Bullrich y repudio hacia los dichos del escritor. La denuncia, que se radicó en el Juzgado Federal correspondiente, busca sentar un precedente.

En tanto, el ex ministro de Mauricio Macri utilizó sus redes sociales para restarle importancia al tema: "No tomes una crítica de alguien que no tomarías un consejo… Gracias a todos por los saludos y el amor que recibí".

No tomes una crítica de alguien que no tomarías un consejo…

Gracias a todos por los saludos y el amor que recibí. — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) January 7, 2025

La enfermedad de Esteban Bullrich: un diagnóstico que marcó su vida política

El ex senador Esteban Bullrich fue diagnosticado en 2021 con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras y progresivamente reduce la capacidad muscular. Este diagnóstico llevó a su renuncia en el Senado para centrarse en su tratamiento y calidad de vida, aunque continuó participando en iniciativas para generar conciencia sobre la enfermedad.

La ELA es una condición poco frecuente y sin cura conocida, lo que ha puesto el tema en la agenda pública a partir del caso de Bullrich. A través de su Fundación Esteban Bullrich, ha promovido campañas de difusión y recaudación de fondos para la investigación, buscando mejorar el conocimiento y el acceso a tratamientos paliativos para quienes enfrentan esta enfermedad.

Pese a las limitaciones físicas que la ELA le impone, Bullrich ha sostenido su compromiso público y su vida familiar. Su caso ha generado un debate sobre las necesidades de las personas con discapacidades en Argentina y la importancia de un sistema de salud que contemple sus demandas específicas.

La situación del exsenador ha llevado a un mayor conocimiento social sobre esta enfermedad, evidenciando los desafíos que enfrentan quienes la padecen y sus familias. Su experiencia ha inspirado acciones solidarias y reflexiones sobre cómo abordar las enfermedades crónicas en la esfera pública.

Quién es Nicolás Márquez, el biógrafo de Javier Milei

Nicolás Márquez es un escritor, periodista y abogado argentino conocido por sus posiciones políticas alineadas con el liberalismo y el conservadurismo.

Es el autor de la biografía no autorizada del presidente Javier Milei, un libro que ha generado repercusiones significativas tanto en el ámbito político como en los medios. Publicado en 2024, esta obra se presenta como un análisis profundo de la vida personal y trayectoria política de Milei, desde sus primeros pasos como economista y figura mediática hasta su llegada a la presidencia de la Nación.

El libro destaca por abordar aspectos controvertidos y menos conocidos del líder libertario, incluyendo su relación con la espiritualidad, sus influencias ideológicas y el impacto de su figura en el escenario político argentino. Márquez, conocido por su estilo provocador y su afinidad con posturas liberales y conservadoras, ha utilizado esta biografía como una plataforma para profundizar en los valores y contradicciones de Milei, generando tanto adhesión como rechazo entre diferentes sectores de la sociedad.