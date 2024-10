El periodista y escritor Martín Caparrós confirmó que tiene ELA

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/martin_caparros/status/1841806313493303519&partner=&hide_thread=false Acaba de llegarme un libro muy extraño.

Espero que no haya más ejemplares por ahí. pic.twitter.com/BDJKUqFslq — Martín Caparrós (@martin_caparros) October 3, 2024

Caparrós relató en la charla con el periodista español Jorge Carrión que no les contó a los amigos que había sido diagnosticado con ELA porque no quería que lo vieran como "un moribundo". "Solo se lo dije a Marta (Nebot, su pareja) cuando lo supe hace dos años y medio. Y lo dije en el libro, desde que empecé a escribirlo, sin saber si iba a publicarlo o no", contó.