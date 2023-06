El Papa no dará su bendición del domingo por consejo médico

Si bien el Vaticano dijo a principios de semana que Francisco ocasionalmente se sentaba en una silla para leer periódicos, la cita semanal del mediodía implica que el Papa hable al público durante unos 15 minutos y dé su bendición.

El consejo de sus médicos y de la enfermera vaticana de confianza del Papa de renunciar a la aparición del domingo tiene como objetivo lograr “la menor tensión en la pared abdominal para permitir que la malla implantada y la fascia muscular reparada cicatricen de manera óptima”, dijo Alfieri.

“En los próximos días, si no tiene cuidado con la curación, la red podría romperse y en ese caso volverá a la sala de operaciones”, dijo el cirujano. “Si tiene una recuperación cuidadosa, volverá mejor” que antes en el Vaticano, dijo Alfieri. “Es prudencia lo que sugerimos y que él aceptó sabiamente”.

Francisco ya pasó de una dieta líquida a una semilíquida y no tenía fiebre, según su personal médico.

Su estado cardíaco y respiratorio también estaba bien, dijo Alfieri en su primer informe médico sobre la condición del pontífice desde el que dio el miércoles. “Para su edad, 86 años, no tiene patologías” en cuanto a su corazón o sistema respiratorio, dijo Alfieri.

Francisco recitará la oración tradicional del mediodía del domingo en privado en su habitación del hospital, y se alienta a los fieles a unirse a la oración, dijo Bruni.

Mientras reza en privado, Francisco se unirá "espiritualmente, con afecto y gratitud, a los fieles que quieran acompañarlo, donde sea que estén" en la oración, dijo el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, en una declaración escrita.

Mientras tanto, miles de personas acudieron a la Plaza de San Pedro para una reunión para promover el valor de la fraternidad, una cualidad tan apreciada por Francisco que escribió una encíclica sobre su importancia en 2020.

Pero como Francisco no podía hablar con ellos, un cardenal leyó el discurso del pontífice. “Aunque no puedo saludarlos en persona, me gustaría darles la bienvenida y agradecerles de todo corazón por venir”, dijo el discurso.

Francis está convaleciente en el apartamento del décimo piso reservado para uso papal en el Policlínico Gemelli.Aún no se ha anunciado la fecha de su alta del hospital. “Esperamos convencerlo de que se quede al menos toda la próxima semana”, dijo Alfieri el sábado.

Alfieri también había realizado la cirugía intestinal de 2021. Cuando lo operó esta vez, “encontré las mismas cicatrices que encontré hace dos años”, dijo el cirujano. “Entonces no estaban causando síntomas”. Pero desde entonces, las adherencias causaban cada vez más dolor.

Después de la cirugía, Francisco “no tiene mucho dolor”, dijo Alfieri, y agregó que el pontífice tomaba un medicamento “suave” contra el dolor “para que pueda respirar bien”.

Francisco tiene previstos dos viajes al extranjero para agosto, el primero a Portugal y luego, a finales de ese mes, a Mongolia. La primera visita de un pontífice a ese país asiático.