El hijo de Ben Affleck, Samuel, de 10 años, chocó un Lamborghini en un concesionario

Según informó The New York Post, el actor permitió que su hijo se subiera al asiento del conductor de un Lamborghini. En ese momento y no conforme con eso, Samuel dio marcha atrás y el vehículo, que se alquila por un valor aproximado de 1.400 euros por día, impactó contra un BMW blanco que estaba estacionado detrás del auto deportivo.

En ese momento, el hijo del actor se bajó presuroso del auto para comprobar los daños que tenían los auto involucrados, al tiempo que su padre acudió en su ayuda y para consolarlo tras el involuntario accidente.

Según el citado medio estadounidense, no hubo que lamentar daños mayores. Es más, un empleado del concesionario explicó que los coches estaban estacionados muy cerca uno del otro, motivo por el cual el Lamborghini casi no alcanzó a tomar velocidad.

https://twitter.com/mrjosephbonner/status/1541287608478642176 Just In: Ben Affleck's 10-year-old son crashed a rental Lamborghini after getting behind the wheel. - TMZ pic.twitter.com/MWn3fE97c0 — Joseph Bonner (@mrjosephbonner) June 27, 2022

Asimismo, el empleado le aseguró a The New York Post que el accidente fue solo un pequeño susto y que desde el concesionario no van a efectuar ninguna medida legal al respecto, ni que tampoco hay ningún tipo de resentimientos hacia el actor.

Al parecer el incidente fue tan menor que tanto Jennifer Lopez como Affleck y su hijo siguieron mirando los coches que había en le concesionario. "Parecían contentos y siguieron mirando autos", señaló el trabajador en el citado medio. Además, desde la concesionaria señalaron que volverían a recibir con los brazos abiertos a Affleck, Lopez y su hijo Samuel. "Esperamos que vuelvan a venir", sostuvieron.