El "gaucho influencer", el particular personaje que revolucionó TikTok

>> Leer más: Las promesas de Milei en La Rural: eliminación de retenciones, impuesto

Quién es Bryan Petaccio, el gaucho influencer

La carrera de Bryan Petaccio como influencer comenzó en la pandemia. En pleno 2020, y motivado por una amiga, Bryan Petaccio se animó a subir el primer video. La premisa era simple: el gaucho terminó de trabajar y grabó un video bailando junto a una planta de maíz. La varita de la viralidad tocó a Petaccio, y rápidamente el tiktok se llenó de likes y comentarios.

“En plena pandemia, estaba en el campo, terminaba de trabajar y me puse a bailar con una planta de maíz. Me hice viral y me metí en esta locura que es ser influencer del agro, algo que antes no existía”, le contó Petaccio a TN.

“Mi vida cambió por completo. Soy productor agropecuario de la zona de Pergamino, y de estar en el campo, ahora salgo a recorrer Argentina. Que la gente te reconozca y que esto se convierta en un trabajo paralelo al campo es muy loco”, continuó, el gaucho influencer.

Desde ese momento, el gaucho viral se instaló como un personaje destacado de Tik Tok. Como cualquier influencer, ya obtuvo varios “canjes” (productos a cambio de la promoción de una marca en redes sociales). El primero, en 2020, fue la instalación de conexión wifi en todo su campo, pero luego fueron llegando más empresas.

Ahora, cuatro años después del comienzo de su carrera en las redes sociales, el gaucho influencer consiguió “canje” con CeraVe, una reconocida marca estadounidense de productos dermocosméticos que aterrizó hace poco en Argentina.