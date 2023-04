Detienen en Mendoza al humorista "Cacho" Garay tras denuncia de su pareja por violencia de género

“Viene de un largo período de sufrir violencia en todos los sentidos”, dijo el abogado José Manuel Fiz.

parejacacho.jpg Verónica "Bamby" Macías, la peraja de Cacho Garay desde hace 13 años, lo denunció por violencia de género.

Según detallaron fuentes policiales, entre las armas secuestradas se encuentran un machete de hierro de 40 centímetros de largo, un hacha con hoja de hierro, dos escopetas, dos fusiles y una pistola de gas comprimido.

Antes de su aprehensión, Garay compartió un mensaje en sus redes sociales en el que escribió, “Gracias a los miles de MSJS de apoyo. Y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina”.

Garay quedó aprehendido en una sede policial y a disposición del fiscal Daniel Carniello, quien deberá definir su situación procesal.

La denuncia de su pareja

Según la presentación de la mujer, padece violencia familiar desde hace 13 años. "Posee armas que me las ha exhibido, no puedo precisar datos de las mismas ya que no lo recuerdo ni puedo identificarlas. Tampoco me deja trabajar de forma independiente con otras personas". Verónica solo puede trabajar como bailarina y vedette de Garay.

"Me ha abofeteado, me ha tirado del pelo, me ha tirado vasos de agua en la cara. Durante mi relación de pareja con Juan de Garay he sido obligada en muchas circunstancias a tener relaciones sexuales con él y con otras personas bajo su observación y participación", dice la presentación.

El abogado de la mujer, informó que ella no quiere volver a su casa y actualmente se encuentra en un refugio para mujeres.

"Mi clienta se encuentra en Luján de Cuyo en Mendoza, en un refugio. Está extremadamente shockeada y bloqueada porque está cayendo en la cuenta, no sólo del hecho reciente en la ciudad de Villa Carlos Paz sino de estos trece años. Prácticamente es una mujer destruida", dijo el letrado a medios de Buenos Aires.