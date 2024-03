Despiden a un movilero de Crónica tras hacer un reclamo salarial en vivo

Sin dudar un segundo, el periodista reaccionó: “ Entonces dame vos la plata. Cobro $1715 la hora extra, no me alcanza . La chica que trabaja en casa me cobra $3000, ¿cómo lo pago? Explicame. Aparte estoy en negro yo. No tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social”, exclamó.

“Para mí ya era imposible quedarme callado sabiendo lo que están atravesando los compañeros del canal. No podía hacerme el boludo como si no estuviera pasando nada y exploté al aire. Conté la realidad que estamos atravesando”, indicó luego de que se viralizaron las imágenes de su reclamo.

“Notero” Porque un periodista de Crónica se plantó contra el conductor: “¿Qué querés que aporte? $ 1.700 la hora me pagan. La chica que trabaja en casa cobra $ 3.000 la hora. Encima me tienen en negro”. pic.twitter.com/GuVVWGFXsD

Apenas unas horas más tarde, Munaretto utilizó sus redes sociales para anunciar que fue despedido con efecto inmediato del canal: “Pasó lo que todos pensaban que iba a pasar, me acaban de echar del canal. Me dijo también la abogada que ella se va a encargar personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación”, reveló.

“La vida sigue. No sé qué voy a hacer. De alguna u otra forma me las voy a arreglar, pero adentro de este lugar hay 50 o 60 personas que todavía quedan ahí y están en la misma situación irregular en la que estaba yo, que ahora ya no estoy porque directamente no tengo laburo”, concluyó con claros signos de resignación luego de su despido.