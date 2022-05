Criptomonedas, NFT y blockchain: el arte en los tiempos de inteligencia artificial

El objetivo de esta jornada será preguntarse cómo se reconfigura la escena del arte a partir de esta tecnología hoy en auge, que permite vender obras digitales que no tienen mayor materialidad que estar registradas en un blockchain por ejemplo, programa digital que funciona como una suerte de libro contable descentralizado y público que registra transacciones digitales de objetos digitales únicos, los NFT o tokens no fungibles, en este caso obras de arte, creaciones digitales que décadas atrás no tenían un valor en el mercado y que ahora se están vendiendo por millones.

¿Pero qué más hay en la obra de arte NFT que propiedad y moneda? Encontrar las preguntas necesarias para intentar comprender los alcances y la especificidad de este crossover entre la virtualidad y el mundo analógico será el quid de esta jornada, que tendrá al arte media art como radar, en tanto "metalenguaje que permite practicar, hacia el interior de los medios y sus derivaciones institucionales, alternativas críticas a los modelos actuales de normalización y control de la sociedad", explica a Télam la diseñadora y docente universitaria Rocío Agra, coorganizadora de este evento.

"Esta es la oportunidad de entender un cambio que está sucediendo mientras estamos hablando -dice una de las invitadas al coloquio, la académica y diseñadora Cristina Voto en un intercambio que dura los mismos minutos que su habitual viaje en tren por Turín, donde enseña Comunicación Visual- Es algo que tiene que ver con una posibilidad de apertura hacia un principio de entendimiento de un cambio que está sucediendo en este mismo momento, que es algo muy sincrónico".

"Yo me ocupo de la cultura visual en el arte y este tipo de manifestaciones nos vinculan con la idea muy reciente de la de escasez digital", indica Voto, quien mañana hablará vía streaming desde Italia, en una de las intervenciones de 25 minutos que tienen pautados cada uno de los 11 invitados, sobre "La obra de arte en la época de la escasez digital".

"Eso que siempre pensamos pensamos como infinito y mutable, escapando a la concepción de lo aurático de Walter Benjamin, hace unos años que ya no se percibe así -explica-. Ya no se cree que todo es reproducible y está al alcance de todos, existen maneras en las que incluso las entidades que considerábamos no visualizables ni atrapables en ningún lugar ahora se localizan en en servidores".

El abogado, activista de medios, diseñador y artista Paul Guzzardo; el curador Rodrigo Alonso; el artista indú Jey Sushil Jha; Gustavo Cardón, arquitecto de la Universidad Nacional de Rosario; Hernán Merlino, doctor en informática de la Universidad Nacional de Lanús; el estadounidense Jon Phillips, cofundador de la Fundación Fabricatorz; el diseñador francés Lionel Radisson y María Magdalena González, artista y docente de la Universidad del Cine, completan el cronograma de esta maratón que incluirá, fuera de la sala de coloquios, obras de videoarte, collages digitales y un recital que interpelarán al público.

"Sobre todo intentaremos aclarar algunos procesos y entender cómo se reconfiguró el campo del arte a partir de esta nueva tecnología. En argentina hay artistas con grandes trayectorias en arte digital y generativo que hoy están vendiendo su obra en plataformas virtuales de comercialización, artistas que hoy están pudiendo pensar su práctica como medio de vida a partir de una circulación en alza de compraventa de arte digital, cuando hasta hace poco para un coleccionista no tenía sentido comprar arte digital porque no era incunable, no se podía vender. Hoy sí", resume Agra.

"El escenario actual es revolucionario -refuerza el educador, comunicador social y periodista Christian Gauna, otro de los invitados al evento-, significa que no nos deja, incluso, pensar en tiempo y forma, el devenir dentro del mundo digital nos está poniendo todo el tiempo situaciones novedosas. En 2021 se hablaba de la revolución de los enunciadores, de que cualquier ciudadano podía hacer escuchar su voz a través de redes, cuando antes sólo podían hacerlo los medios masivos a través del broadcasting: su voz, la de los Estados y de las grandes organizaciones. Un año después se está revisando el mundo del criptoarte y estamos hablando de que podés interactuar con la inteligencia artificial sin advertir que lo estás haciendo".

"Estoy yendo a la Universidad del Cine, sé que puede haber cortes y pongo el Waze porque me dará en el momento información sobre el estado del tránsito, más allá de que yo sepa cómo ir -grafica Gauna-. Tengo acceso a una inteligencia artificial que toma datos de otros usuarios, que no saben que se los están dando, sólo por tener sus teléfonos encendidos. ¿Pero quién transforma ese dato en información útil? ¿Son ahora algoritmos los que dan sentido, ya no los humanos, dejamos de dejamos de tener una comunicación antropocéntrica para que pase a ser algorítmica?". Todas estas cuestiones y más se debatirán mañana.