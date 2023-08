Crimen de Morena: el hombre que la asistió recordó que le pidió "que la lleve con su mamá"

El hombre que asistió a Morena Domínguez, la nena de 11 años que murió tras ser asaltada y arrastrada por motochorros que le robaron sus pertenencias cuando llegaba a la escuela en el partido bonaerense de Lanús, recordó que la víctima le dijo que no podía respirar y que cuando la levantó en brazos le pidió que la llevara con la mamá.

Carlos contó que mientras esperaba que el colegio abriera las puertas para dejar a su hija, escuchó un grito y vio cómo los delincuentes arrastraban a Morena. " No sabía si la querían secuestrar o qué, no la largaban, la arrastraron como media cuadra, pobrecita. La agarraron del brazo y ella iba arrastrando su cuerpo, sus piernas por la calle ", describió.

El testigo agregó que escuchó el grito de un barrendero, quien quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona corriendo a los asaltantes, por lo que él fue a ver a la niña. "Yo la alzo y lo único que me dijo fue 'No puedo respirar', y se ve en el video que la agacho porque pensé que se quedó sin aire. Me alcanzó a decir que la lleve con la mamá. Ahí vuelve el barrendero, la agarra del brazo y la veo muy mal a Morena, cambió su color de piel, se puso muy pálida. Llegan unos profesores el colegio, la alzan y la lleva a la escuela", agregó.