Cómo proteger a las mascotas de la pirotécnia de la fiestas de fin de año

Llegan las fiestas de fin de año y con ellas los festejos en familia. La Navidad primero y el Año Nuevo más tarde son el marco para celebrar y la pirotecnia no faltan, pero especialistas advierten lo dañino que resultan para las mascotas del hogar.

“ Busquemos tener un contacto físico y darles comida y agua anticipadamente para que en el momento del ataque no los perjudique la cuestión gastrointestinal y no vomiten o tengan diarrea ”, fueron algunos de los consejos ofrecidos por Bonifacio.

También destacó la importancia de encontrarse en lugares frescos, no sobreexcitarlos durante el día y en caso de requerir medicación emplear medicamentos naturales. “Aunque no recomendamos calmantes, sin embargo, hay perros de 30 kilos que entran en ataque de pánico y peligra su vida, a esos sí se les suministra” , aclaró la exdirectora del Imusa.

Además, recomendó crear una habitación con ambiente respetado para los animales: un lugar cerrado, con un televisor o radio prendida que reduzca el impacto sonoro de ruidos externos, colocar tapones de algodón con vaselina en los oídos.

Por otro lado, hizo hincapié en la importancia de resguardar a la mascota porque “más de la mitad se pierde o se accidenta” en época de fiestas. “Tenemos que ser muy cuidadosos, los perros pueden abrir puertas y postigos o escaparse en jardines amplios. Somos sus guardianes y tenemos que comportarnos como tal”, remarcó la veterinaria.

El viral para cuidar a las mascotas

La Policía de Córdoba realizó un divertido video para desincentivar el uso de pirotecnia en las fiestas. Al ritmo de "We Will Rock You" de Queen y acompañado por perros de distintas razas busca concientizar los riesgos en animales de utilizar estos productos.

Además suma a niños con un discurso reflexionando sobre el cuidado de las mascotas: "Cuidemos a los niños, a los animales y al medioambiente", expresa el video.