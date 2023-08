Cómo funciona BeReal, la aplicación de la que todo el mundo está hablando

Es importante aclarar que el contenido que se sube a BeReal tiene que ser tomado en el momento: no deja cargar fotos guardadas en la memoria, como sí lo permiten otras aplicaciones. De este modo, el "feed" o "muro" de BeReal propone fotos tomadas en el trabajo, durante una clase, manejando o caminando por la calle, otros haciendo algún trámite o cuando se preparan para ir a dormir. Lo "real" y lo "espontáneo" cobran valor, en oposición a las cada vez más posadas y programadas publicaciones en otras redes sociales, como Instagram. También suma el hecho de que no demanda esfuerzo y que no genera, al menos según sus usuarios, una adicción (porque es una propuesta simple que se realiza solo una vez al día).