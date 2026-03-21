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Colocan transmisores GPS para estudiar un ave en peligro de extinción cerca de Rosario

Se trata de una de las especies más amenazadas de Argentina y que motivó la creación de un proyecto especial para su conservación

21 de marzo 2026 · 18:45hs
Los transmisores GPS permitirán monitorear el comportamiento de los tordos amarillos luego de su período de reproducción.

Proyecto Tordo Amarillo

Los transmisores GPS permitirán monitorear el comportamiento de los tordos amarillos luego de su período de reproducción.

Científicos e investigadores colocaron transmisores GPS a ejemplares de un ave que se encuentra en peligro de extinción, en un área de estudio cercana a Rosario. La medida es una más de tantas para conservar la especie, altamente amenazada por el tráfico ilegal y la pérdida de su hábitat.

Los transmisores se usarán para el seguimiento de ejemplares del tordo amarillo, que actualmente, según datos del Proyecto Tordo Amarillo, cuenta con una población nacional que no supera los mil individuos.

El tordo amarillo es Monumento Natural de la provincia de Entre Ríos y enfrenta una urgencia extrema debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat por la expansión agrícola y forestal. A estas amenazas se suman el tráfico ilegal y la alta tasa de depredación de huevos y pichones.

Trabajos de campo con aves

Desde 2015, cada primavera comienza el trabajo a campo con un equipo de observadores de aves, investigadores, voluntarios, actores locales y técnicos para localizar los sitios de nidificación del tordo amarillo.

>> Leer más: Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Una vez identificada una colonia, se establece un campamento cercano donde los técnicos y voluntarios permanecen durante el período reproductivo para monitorear diariamente los nidos y protegerlos frente a amenazas que podrían afectar el éxito reproductivo.

La última campaña en Entre Ríos, desarrollada en el departamento Gualeguaychú, marcó un hito al equipar a 25 ejemplares adultos con transmisores GPS. Estos dispositivos pesan menos de dos gramos y permiten obtener coordenadas precisas sin alterar el comportamiento natural ni el bienestar de las aves.

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El objetivo es descubrir por dónde se desplazan y en qué ambientes se refugian los tordos durante el invierno. Aunque algunos sitios de nidificación fueron identificados, sus movimientos posteriores a los períodos reproductivos siguen siendo un misterio.

Nuevos análisis

La información obtenida permitirá determinar áreas utilizadas por la especie y comprender con mayor precisión sus patrones de movimiento. Este conocimiento es fundamental para orientar estrategias de manejo y priorizar sitios donde enfocar esfuerzos de conservación.

La recuperación de la especie depende del compromiso colectivo. Por ello, el proyecto, motorizado por Aves Argentinas y el Laboratorio de Biología de la Conservación del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (Cecoal-Conicet) invita a que, ante el avistamiento de tordos amarillos, se dé aviso ya que la participación ciudadana es fundamental para complementar el seguimiento de los ejemplares marcados y fortalecer el monitoreo a largo plazo de la especie.

>> Leer más: Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Actualmente,la red de trabajo del proyecto reúne instituciones que van desde reparticiones provinciales de Entre Ríos y Corrientes hasta municipios y organizaciones locales y de voluntarios que trabajan en la conservación de esta especie.

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