Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar 22.300 millones de pesos

La Justicia rechazó la apelación de Vialidad, argumentando que no se impulsaron medidas durante seis meses

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal rechazó una apelación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y confirmó la caducidad de la demanda civil que reclamaba el cobro de 22.300 millones de pesos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los condenados en la causa.

Los abogados de Fernández argumentaron que se cumplieron seis meses sin que actúe Vialidad, por lo que la demanda quedó extinguida.

La decisión de los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi, en un voto dividido, confirmó la sentencia del juez de primera instancia Marcelo Bruno Dos Santos, que declaró la "caducidad de la instancia". La defensa de la expresidenta, a cargo de Luis Goldin, había solicitado la medida argumentando que no hubo avances en el expediente desde marzo de 2023.

El argumento central del fallo es que la parte demandante, Vialidad Nacional, no impulsó nuevas medidas durante el plazo de seis meses que contempla el Código Procesal. Según se supo, a pesar de que el organismo estatal intentó justificar la demora, los jueces consideraron que "el último acto impulsorio que registra la causa es del 17 de marzo de 2023", por lo que correspondía dar por caído el proceso.

El fallo remarca que la caducidad busca "evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de los valores jurídicos de paz y seguridad y, en definitiva, de una buena administración de justicia”.

El fallo corresponde a la causa civil iniciada para reparar el daño económico de las obras no terminadas, por lo que la causa penal no se ve afectada.

En los tribunales de Comodoro Py, el proceso de ejecución patrimonial correspondiente al decomiso de bienes por $685.000 millones, fijado en la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, continúa su trámite de forma independiente y se mantiene activo.