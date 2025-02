Buscaban a un turista santafesino desaparecido en un río de Córdoba: estaba en un bar

"No estaba muerto, estaba de parranda". La canción de Los Cañameños suena en las madrugadas de fiesta y no hay quien no se sepa la letra. La letra que acaba de convertirse en realidad. Es que buscaban a un turista santafesino perdido en un río de Córdoba. Contra todo pronóstico, no se había ahogado: lo encontraron en un bar.