Brasil: por qué se produjo el brote de gastroenteritis que afectó a argentinos

Los casos son frecuentes en temporada de mucho calor. Una especialista ofrece recomendaciones para que los viajeros no la pasen mal

23 de enero 2026 · 10:52hs
Las playas del sur de Brasil suelen ser escenario de brotes de bacterias que afectan la salud 

Las playas del sur de Brasil suelen ser escenario de brotes de bacterias que afectan la salud 

El estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, que incluye a los balnearios de Florianópolis, muy concurridos por argentinos, está atravesando un brote de enfermedades diarreicas, entre ellas gastroenteritis y gastroenterocolitis, en plena temporada. En los primeros 15 días de enero se registraron 10.649 casos y a eso se suman los cientos de personas que no hicieron consultas médicas y no quedaron anotadas en el sistema de salud. ¿Se puede prevenir? ¿Cuáles son las recomendaciones para los viajeros? ¿Cuál es la principal causa de esta situación?

De acuerdo al Ministerio de Salud de Brasil, "estas enfermedades son cuadros con tres o más episodios de diarrea en 24 horas, con o sin vómitos, fiebre o dolor abdominal" que pueden llevar a una deshidratación que requiera internación.

La responsable de estos malestares que afectan a personas de todas las edades y pueden ser especialmente complicados en bebés, niños y adultos mayores, o gente con alguna patología previa es una bacteria: la escherichia coli.

Cómo se produce la infección

En diálogo con la 8, la gastroenteróloga Marisa Parrota, de Grupo Gamma, confirmó que en la zona sur de Brasil hay un brote por agua contaminada con escherichia coli y por eso es "necesario extremar las medidas de cuidado". La especialista fue más allá: "En realidad estas recomendaciones son para el lugar a donde a cada uno le toque veranear". Teniendo en cuenta que las altas temperaturas generan proliferación de gérmenes en agua y comida que pueden arruinar unas vacaciones.

"No debemos consumir verduras crudas, no tomar agua de la canilla sino embotellada o con un par de gotitas de lavandina, y esto es importante: el agua debe ser apta para hacer hielo y hasta para lavarse los dientes", destacó.

El higienizarse las manos en forma constante, no interrumpir la cadena de frío de los alimentos y lavar con agua segura los utensilios y las superficies donde se cocina, también es clave para evitar una enfermedad gastrointestinal.

La escherichia coli se contagia por consumir alimentos o agua contaminados (carne cruda, poco cocida, frutas y verduras sin lavar o lavadas con agua no potable y lácteos no pasteurizados). Además puede contraerse por contacto directo de persona a persona (falta de higiene, especialmente no lavarse las manos después de ir al baño y tocar a alguien o su comida) y por contacto con animales infectados o superficies contaminadas propagándose de forma fecal-oral. Las malas prácticas de higiene en general son responsables de estas contaminaciones masivas.

Hidratarse y consultar al médico

"Si la infección ya se produjo y hay síntomas es muy importante hidratarse bien y no recurrir a ninguna medicación como los antidiarreicos", señaló Parrota.

"Se pueden tomar probióticos pero lo cierto es que en un adulto sano, la persona se recupera en dos o tres días", agregó. "Si hay fiebre, si la diarrea trae moco o sangre o baja la presión, hay palidez y señales de deshidratación es clave buscar asistencia médica", dijo la especialista.

