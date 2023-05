Biden, sin el apoyo de los obreros de las automotrices

Pero la UAW, con sede en Detroit, no respalda al presidente, al que apoyó en 2020, mientras Biden impulsa políticas destinadas a combatir el cambio climático, incluido el fomento de la fabricación de vehículos eléctricos. No se trata de esta política en sí, sino de su calendario, muy apretado. El presidente del sindicato, Shawn Fain, escribió en una nota a sus afiliados: “La Unión de Trabajadores de la Automoción aún no ha dado su apoyo”. La UAW cuenta con más de 400.000 afiliados, y Biden recibió su apoyo en el pasado. El año pasado calificó a los trabajadores del automóvil estadounidenses como “los más cualificados del mundo”. Los miembros del sector se concentran sobre todo en Michigan, un campo de batalla de las elecciones presidenciales.