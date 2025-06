Bajó 32 kilos en 6 meses: cómo logró su nueva imagen Carlos Maslatón, ex amigo de Milei

Si algo distingue los posteos de Carlos Maslatón , abogado, asesor financiero y ex amigo del presidente Javier Milei -además de sus filosos pronunciamientos sobre distintos temas políticos y económicos- son las fotos y los detalles de los lugares donde suele almorzar o cenar en Buenos Aires. A Maslatón le encanta comer mucho y bien, y no lo ocultó nunca. Pero los excesos empezaron a generarle algunas advertencias en su salud, mientras iba sumando kilos.

En las últimas semanas, sin embargo, se lo vio muy delgado y las especulaciones sobre posibles enfermedades no tardaron en aparecer.

Leer más: Desayuno y nutrición: ¿cuán saludable es comenzar el día con tostadas?

Qué hay detrás del cambio de imagen de Maslatón

"Estoy participando de una prueba (ensayo clínico) de un laboratorio de Estados Unidos, Eli Lilly", y aclaró: "No es el Ozempic, es otro medicamento distinto".

El Ozempic está basado en la semaglutida, y el que está usando el asesor financiero está desarrollado en base a trizepatida o retatrutida. Justamente al estar incluido en un ensayo él no sabe qué tipo de droga le tocó. El laboratorio está probando ambas en seres humanos para analizar cuál tiene los mejores resultados.

"No sé cuál tengo, es una prueba de ochenta semanas para gente de todo el mundo. En la Argentina deben ser treinta o cuarenta personas. Tengo la suerte de participar de este experimento", mencionó.

"Esto está estudiado, estoy monitoreado (por médicos) en forma semanal, no es una fórmula de un curandero, es una cosa seria", mencionó.

"Yo zafé del cigarrillo, de las drogas pero no de los hidratos de carbono, de los azúcares, de las harinas, adicción a eso: no me las podía sacar", contó.

Maslatón contó que durante toda su vida hizo dietas pero no lograba bajar más de 20 kilos. "Mi exceso de peso era de 55 kilos".

"La adicción" a facturas, golosinas, dulces, ultraprocesados, según enumeró Maslatón, fue disminuyendo día a día con el uso de la medicación que está probando. "Primero sentía rechazo y ahora siento asco: una panera no la puedo ver".

"Almuerzo o ceno lo que quiero, no hay restricciones, pero no tengo ganas", detalló el abogado.

Respecto a la actividad física, el abogado aseguró que siempre se movió "con mucho o poco peso el tema gimnástico, siempre estuvo". Maslatón vive en el histórico edificio Kavanagh, en Retiro, y aseguró que sube y baja muchísimos pisos por día. "Y ahora (desde el descenso de peso) voy subiendo más pisos".

Qué es Ozempic, la droga que ayuda a adelgazar

"Ozempic" es una de las palabras más repetidas en redes sociales en el último tiempo. Este medicamento, que inicialmente fue destinada a personas con diabetes para nivelar los índices de glucemia, demostró ser eficaz para bajar de peso y se especula con que muchas celebridades recurrieron a él para adelgazar. En los últimos dos meses comenzó a ser furor en el mundo y Rosario no es la excepción.

>>Leer más: Qué es Ozempic, el medicamento que ayuda a adelgazar

Ozempic no viene en cápsulas o pastillas, sino que se inyecta con una "lapicera". Pero atención: debe ser recetada por un médico. Sin embargo, según pudo averiguar La Capital, no son pocas las personas que se acercan a las farmacias para tratar de obtenerla en forma particular y sin receta del médico.

Se estima que en doce meses, con este medicamento, una persona puede descender el 10% del peso corporal, lo que alentó a muchos profesionales dedicados al tratamiento de la obesidad a sumarlo como herramienta. Sin embargo, advierten sobre los riesgos de su mal uso y los peligros de usarlo en casos que no son necesarios.