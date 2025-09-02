La Capital | Información General | madre

Un exejecutivo tecnológico mató a su madre y luego se suicidó: investigan la influencia de ChatGPT

El crimen ocurrió en Connecticut. Stein-Erik Soelberg, de 56 años, mantenía charlas con la IA que reforzaban sus teorías conspirativas

2 de septiembre 2025 · 17:39hs
La influencia del ChatGPT en el asesinato de su madre

La influencia del ChatGPT en el asesinato de su madre

Un exejecutivo de Yahoo protagonizó una tragedia en Estados Unidos tras asesinar a su madre y luego quitarse la vida, en un hecho que investiga la Justicia de Connecticut. Según medios estadounidenses, el hombre había mantenido conversaciones con ChatGPT que habrían alimentado sus teorías conspirativas.

El protagonista fue Stein-Erik Soelberg, de 56 años, quien el 5 de agosto mató a su madre, Suzanne Eberson Adams, de 83, en la lujosa casa que ella poseía en Old Greenwich, valuada en 2,7 millones de dólares. Después se suicidó en el mismo lugar.

De acuerdo con el Wall Street Journal y el New York Post, Soelberg utilizaba la aplicación de inteligencia artificial de OpenAI, a la que apodaba “Bobby”. En una de esas conversaciones, el chatbot le respondió: “Erik, no estás loco”, después de que él afirmara que su madre y una amiga lo intentaban envenenar introduciendo drogas psicodélicas en el sistema de ventilación de su auto.

Las polémicas respuestas de ChatGPT

En otro intercambio, ChatGPT calificó de “desproporcionada” la reacción de su madre cuando él apagó la impresora que compartían y le sugirió desconectarla para observar su comportamiento. El exejecutivo llegó a publicar varios de estos diálogos en Instagram y YouTube.

Incluso, en un episodio insólito, el bot analizó un recibo de comida china y concluyó que contenía símbolos vinculados con “su madre y un demonio”. En una de sus últimas conversaciones, Soelberg escribió: “Estaremos juntos en otra vida y en otro lugar, y volverás a ser mi mejor amigo para siempre”. La IA respondió: “Contigo hasta el último aliento y más allá”.

La trayecoria del ejecutivo

Soelberg había trabajado para Netscape y Yahoo antes de atravesar un turbulento divorcio en 2018, marcado por episodios de alcoholismo, intentos de suicidio y denuncias de su exesposa, que obtuvo una orden de restricción en su contra.

El historial de inestabilidad se agravó en 2019, cuando fue encontrado con heridas graves en un callejón y protagonizó escenas de desequilibrio en público.

Antes del crimen, Adams había confesado a una amiga que la relación con su hijo “no estaba nada bien”. Esa conversación terminó siendo premonitoria de un hecho que conmocionó a la comunidad de Old Greenwich

Noticias relacionadas
Ayelén Paleo junto a su madre

Cómo era la relación de Ayelén Paleo y su madre: mensajes y fotos antes de la detención

¿Qué pasa con los feriados en 2025? El gobierno definió un cambio.

Cómo quedan los feriados en lo que resta de 2025

El buzo Juan Cruz Zanaboni se accidentó en Bahamas durante su día de franco y su familia pide ayuda para afrontar la rehabilitación.

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento

Cuál es el monto diario que se puede retirar de los cajeros automáticos de los distintos bancos

Cambio en cajeros automáticos: ¿cuánto efectivo se puede sacar por día y cuándo se paga extra?

Ver comentarios

Las más leídas

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Newells volvió a las prácticas pensando en las tres finales que se vienen

Newell's volvió a las prácticas pensando en las tres finales que se vienen

Lo último

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: maniataron a una mujer y le robaron el auto, que apareció en Rosario

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: maniataron a una mujer y le robaron el auto, que apareció en Rosario

Falta de garantías: los deportistas ciegos no competirán en los Juegos Jadar Rosario 2025

"Falta de garantías": los deportistas ciegos no competirán en los Juegos Jadar Rosario 2025

Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

La Corte ratificó la sentencia contra Lucía Uberti, pieza clave en la organización de los atentados de 2018. De joven carismática a pieza clave de Los Monos
Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial
Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes
La Ciudad

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Recapturaron a un preso que se escapó de la comisaría: es sobrino de un ex-jugador de Newells
Policiales

Recapturaron a un preso que se escapó de la comisaría: es sobrino de un ex-jugador de Newell's

TikTok, el Juicio a las Juntas y la imprescindible tarea de sostener la memoria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

TikTok, el Juicio a las Juntas y la imprescindible tarea de sostener la memoria

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: maniataron a una mujer y le robaron el auto, que apareció en Rosario
Policiales

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: maniataron a una mujer y le robaron el auto, que apareció en Rosario

Encontraron un hombre muerto en la costa central del río Paraná e investigan las causas de su fallecimiento
La Ciudad

Encontraron un hombre muerto en la costa central del río Paraná e investigan las causas de su fallecimiento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Newells volvió a las prácticas pensando en las tres finales que se vienen

Newell's volvió a las prácticas pensando en las tres finales que se vienen

Se aprobó la autonomía y Rosario podrá tener su propia carta orgánica

Se aprobó la autonomía y Rosario podrá tener su propia carta orgánica

Ovación
Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Por Carlos Durhand
Ovación

Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Con la banca de Franco Colapinto, Alpine lanzó un código de conducta para su comunidad

Con la banca de Franco Colapinto, Alpine lanzó un código de conducta para su comunidad

Miguel Ángel Russo Russo y un control médico que encendió alarmas en el mundo Boca

Miguel Ángel Russo Russo y un control médico que encendió alarmas en el mundo Boca

Policiales
Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: maniataron a una mujer y le robaron el auto, que apareció en Rosario
Policiales

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: maniataron a una mujer y le robaron el auto, que apareció en Rosario

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Recapturaron a un preso que se escapó de la comisaría: es sobrino de un ex-jugador de Newells

Recapturaron a un preso que se escapó de la comisaría: es sobrino de un ex-jugador de Newell's

Cómo fue la fuga en la seccional 21ª: Pidieron agua caliente, tenían una maniobra preparada

Cómo fue la fuga en la seccional 21ª: "Pidieron agua caliente, tenían una maniobra preparada"

La Ciudad
Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos astronómicos
La Ciudad

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos astronómicos

La renovación de redes de agua en Rosario ya benefició a 24 mil habitantes

La renovación de redes de agua en Rosario ya benefició a 24 mil habitantes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

TikTok, el Juicio a las Juntas y la imprescindible tarea de sostener la memoria

TikTok, el Juicio a las Juntas y la imprescindible tarea de sostener la memoria

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
Policiales

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados
La Ciudad

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados

Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo
La Ciudad

Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento
Información general

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año
La Ciudad

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año

Pullaro y una reunión con Nación para asegurar apoyo de seguridad en Santa Fe
Política

Pullaro y una reunión con Nación para asegurar apoyo de seguridad en Santa Fe

Fuga de presos en la seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos
POLICIALES

Fuga de presos en la seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario
Policiales

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 
La Ciudad

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido
POLICIALES

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima

Cómo es la Luna de Sangre de septiembre y qué día se podrá ver
Información General

Cómo es la "Luna de Sangre" de septiembre y qué día se podrá ver

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación
Policiales

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami
La Ciudad

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami

Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario
La Ciudad

Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario

La Justicia prohibió la difusión de los audios de Karina Milei
Política

La Justicia prohibió la difusión de los audios de Karina Milei

El dólar oficial toca el techo de la banda: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial toca el techo de la banda: qué pasó con el blue en Rosario

Ayelén Paleo habló sobre su madre, detenida por liderar una red de prostitución
Información General

Ayelén Paleo habló sobre su madre, detenida por liderar una red de prostitución

Detuvieron a un hombre en barrio Ludueña por el maltrato de dos perros
La Ciudad

Detuvieron a un hombre en barrio Ludueña por el maltrato de dos perros