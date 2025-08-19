Marcha atrás de la Anmat: el tomate triturado de Marolio tenía brotes de semillas, no gusanos El organismo descartó la presencia del parásito microstomum sp en el producto, por lo que no representa un riesgo sanitario. Qué dijo Anmat 19 de agosto 2025 · 17:13hs

Anmat dio marcha atrás y emitió un nuevo comunicado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió este martes a la tarde un comunicado oficial para informar a la población sobre el resultado de los análisis de un lote de Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, que había generado inquietud en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires.

Según el informe remitido por la propia empresa Marolio S.A. a la autoridad sanitaria de Mendoza, el producto con lote L25114 y fecha de vencimiento en abril de 2027 no presenta un riesgo para la salud pública.

La preocupación inicial surgió por hallazgos detectados por el municipio de Rojas que, a primera vista, parecían corresponderse con la presencia de un parásito llamado microstomum sp.. Sin embargo, los análisis detallados realizados por la empresa utilizando una lupa estereoscópica binocular descartaron completamente la presencia de dicho parásito.

El informe de trazabilidad de Marolio SA aclara que lo que se observó en el producto son "brotes o germinaciones de color blanco" que nacen de las propias semillas del tomate. Este fenómeno, si bien inusual, no representa un riesgo sanitario para quienes hayan consumido o tengan en su poder el producto.

A pesar de la aclaración, la empresa ha confirmado que está llevando a cabo un retiro preventivo del mercado del lote en cuestión. Esta acción se realiza en coordinación con las autoridades de la provincia de Mendoza, lugar donde el producto es elaborado. Con este comunicado, la ANMAT busca llevar tranquilidad a los consumidores, asegurando que el producto de la marca Marolio es apto para su consumo.