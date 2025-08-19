Anmat advirtió la presencia de gusanos en un lote de tomate triturado Marolio

Tras alertar sobre la posible presencia de parásitos, el organismo recomendó no consumir el lote contaminado y frenar su comercialización

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) hizo pública una advertencia preventiva con respecto a un lote de tomate triturado de la reconocida marca Marolio. El mismo estaría contaminado con gusanos por lo que se ordenó el freno de la distribución y el cese de consumo de ee lote en particular.

La medida fue tomada luego de que familias del municipio de Rojas (provincia de Buenos Aires) se contactaran con el organismo de control . El producto Marolio había llegado a sus manos a partir de la distribución en escuelas y, al abrirlo, habían notado a simple vista que contenía gusanos.

A partir de este aviso, se realizaron análisis microscópicos al producto. Los resultados arrojaron que se trataba de una especie de parásito llamado "microstomum sp".

Inmediatamente, Anmat se comunicó con las autoridades sanitarias de Mendoza , provincia donde se elabora el producto, y con la provincia de Buenos Aires, para coordinar un plan de acción entre las distintas jurisdicciones.

El lote de tomate Marolio prohibido por Anmat

El lote de tomate triturado Marolio implicado tiene las siguientes características:

Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio

Peso Neto 500g

RNPA N° 13-061695

Lote L25114 (Vto. abril 2027)

Elaborado por Marolio SA, Empedrado 2571, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RNE N° 13010369

Producto de Mendoza

El lote de tomate contaminado

Recomendaciones de Anmat

Al mismo tiempo que Anmat se encuentra coordinando acciones con las autoridades de cada zona implicada, emitió algunas medidas preventivas para los distribuidores y consumidores, con el fin de evitar que se consuma por equivocación el producto contaminado.

Así, a los comerciantes se les exigió que controlen su mercadería y, de contener el lote afectado, deberán suspender su comercialización y contactar a sus proveedores. A la población, por su parte, se le pidió mantenerse atenta, abstenerse de consumir el producto y comunicarse de inmediato con la autoridad sanitaria municipal o provincial en caso de poseerlo o verlo en circulación.