Fentanilo contaminado: Javkin consideró que será "la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país"

El intendente dijo que todavía queda mucho por investigar y pidió "no meter esto en un barro o discusión electoral, porque es un caso gravísimo"

El intendente Pablo Javkin consideró que el caso del fentanilo contaminado, producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, será "la mayor catástrofe sanitaria que va a tener la historia del país" . De momento hay más de 90 personas que murieron por los lotes contaminados, pero el avance de la investigación puede elevar la cantidad de víctimas fatales.

"Estamos, sin dudas, ante la mayor catástrofe sanitaria que va a tener la historia del país ", afirmó Javkin, y agregó: "Estuvimos reunidos con familiares que tienen víctimas de fentanilo y es lo que estamos aportando a la causa. Hay un lote de fentanilo contaminado que genera dos bacterias específicas. A fines de 2024, que es lo que hoy se está investigando, se detectó en ese laboratorio la presencia de esa bacteria en otra droga que también se reprodujo en HBL Pharma".

El mandatario local indicó que el 7 de mayo la Municipalidad recibió la primera alerta de la Anmat y que, tras ello, se ordenó el inmediato retiro del lote de fentanilo contaminado del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y de la red de farmacias del municipio. Luego, comenzó una investigación para saber cuántos pacientes a los que se le habían aplicado las ampollas de ese lote habían fallecido. Sobre ello, explicó: "Nos dio que eran ocho casos en el hospital de emergencias, que sólo aplica fentanilo en casos de terapia intensiva. Nos comunicamos con los familiares y nos constituimos como querellantes en la causa ".

Tras recordar que el trazado por parte del municipio comenzó el mismo día en que se recibió la primera alerta, Javkin manifestó que "si efectivamente hubo una inspección que detectó estas bacterias en diciembre y eso hubiera prosperado en una sanción, no estaríamos hablando de todo esto" .

"Hubo seguimientos de fallas y no se tomaron sanciones. Como viene evolucionando el tema, vamos a encontrar más muertes con fentanilo contaminado. Con el surgimiento de mayores historias clínicas, lamentablemente, van a aparecer más casos", aseveró en declaraciones a Radio Rivadavia.

Finalmente, el intendente pidió "respeto a los familiares y no meter esto en un barro o discusión electoral porque es un caso gravísimo y falta mucho por transitar. La causa hoy se está orientando a conseguir la mayor cantidad de historias clínicas para saber cuántos casos son. Lo que importa son las familias".

Familiares de víctimas del fetanilo en Rosario

En Rosario, la historia arranca con Carla, una mujer que después de meses de angustia y de no entender qué había pasado, descubre que su padre de 68 años falleció por el fentanilo contaminado de un lote de HLB Pharma en el Hospital Italiano de Rosario. Este descubrimiento, lejos de ser un final, se convirtió en el inicio de una cruzada. Convencida de que hay muchas más familias en la misma situación, decidió buscarlas para unirse a la causa.

En apenas 15 días, Carla logró contactar a 13 familias que están en las listas oficiales de víctimas y ya tiene otra decena de casos en espera de confirmación.

Carla, junto con la abogada Adriana Francese, está luchando para que más familias se sumen a la querella. Con la cuenta de Instagram @casofentanilorosario, buscan ser un punto de encuentro y orientación. Su objetivo es muy claro: "hacer ruido" y acelerar las pericias judiciales para que se haga justicia.