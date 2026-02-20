La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió un aceite de oliva falsificado que se vendía como una reconocida marca

El organismo detectó irregularidades en el rotulado y ordenó retirar el producto del mercado. Además, se inhabilitaron más de 60 droguerías y laboratorios

20 de febrero 2026 · 12:02hs
La Administración de Medicamentos

La Administración de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió la venta de una marca de aceite de oliva

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración, el fraccionamiento y la comercialización de un aceite de oliva virgen extra falsificado que se ofrecía como marca Nucete. El organismo oficializó la medida a través de la Disposición 510/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Según detalló la norma, el producto no pudo vincularse "en forma fehaciente y clara" con un establecimiento determinado y una firma lo comercializaba sin contar con habilitación ni autorización correspondiente.

La disposición alcanza al producto rotulado como: "Aceite de oliva virgen extra, Clásico, marca Nucete, Cont. Neto 500 ml, L. C5-243003, FAB. JUN-2025, VAL. JUN-2026. Elaborado y Fraccionado por San Juan de los Olivos. RNE 18-002065 - San Juan - Argentina. Para: Agro Aceitunera S.A, RNE N° 12000041, RNPA N° 18-012138. Expectación F. de Avila S/N - Aimogasta - La Rioja - Argentina".

La investigación comenzó en el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) tras detectar diferencias entre el envase cuestionado y el original.

El Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos consultó a la empresa titular de la marca, que informó que no fabrica el producto investigado y que desconoce su origen y contenido. Además, señaló inconsistencias visibles en el envase.

Con estos elementos, Anmat declaró el producto ilegal por tratarse de un alimento falsificado, sin registros sanitarios válidos y con rotulado indebido.

El organismo notificó el incidente en el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA), dentro del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA).

Anmat inhabilitó más de 60 habilitaciones a droguerías y laboratorios

Anmat dejó sin efecto las habilitaciones de más de 60 droguerías, laboratorios y empresas vinculadas a la distribución de medicamentos tras detectar que sus certificados obligatorios se encontraban vencidos.

La decisión se formalizó mediante la Disposición 694/2026 publicada en el Boletín Oficial, que ordenó la baja de los legajos correspondientes.

La Dirección de Gestión de Información Técnica intervino tras verificar que varias empresas no renovaron el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos, requisito indispensable para operar fuera de su jurisdicción.

La normativa vigente establece que este certificado tiene una validez de cinco años y obliga a solicitar la renovación al menos 60 días hábiles antes de su vencimiento. Ninguna de las firmas alcanzadas cumplió con ese requisito.

Entre las empresas incluidas figuran Droguería Menon, Droguería Surmedic, Droguería Popular y Droguería Laboratorios Bellandi y Barreras S.R.L., entre otras.

Las compañías afectadas no podrán realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos ni especialidades medicinales hasta regularizar su situación.

La entidad recordó que el comercio de medicamentos en jurisdicción nacional exige habilitación vigente y certificación de Buenas Prácticas conforme a la normativa MERCOSUR incorporada al derecho argentino.

En paralelo, el organismo adoptó medidas similares contra Inmunolab S.A., Cerium S.A. y Laboratorios Gordon S.A.C.I.F.I.A. mediante las disposiciones 338/2026, 339/2026 y 340/2026.

Con esta nueva resolución, ya suman más de 110 las droguerías y laboratorios alcanzados por suspensiones o bajas en lo que va del año, en el marco de controles sobre permisos y habilitaciones.

Lautaro David Gorosito era oriundo de Progreso pero hacía varios años que estaba radicado en Colombia. 

Murió un joven santafesino en Colombia tras intoxicarse en la selva amazónica

Un apostador se llevó 600 millones de pesos en el Quini 6

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó $600 millones en La Revancha

al mando. Rhona Mitra, Adam Baldwin y Eric Dane interpretan a los líderes de la USS Nathan James.

Qué es ELA, la enfermedad que tenía el fallecido actor Eric Dane

Los despidos sin causa habían alcanzado el 20,3%.

Reforma laboral bajo la lupa: cómo funciona el FAL, Fondo de Asistencia Laboral

Buscó club por Facebook: pasó por la Academia Griffa, fue a Filipinas y ahora juega en Armenia

Por Luis Castro
Buscó club por Facebook: pasó por la Academia Griffa, fue a Filipinas y ahora juega en Armenia

Buscó club por Facebook: pasó por la Academia Griffa, fue a Filipinas y ahora juega en Armenia

Buscó club por Facebook: pasó por la Academia Griffa, fue a Filipinas y ahora juega en Armenia

En Newells, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano

En Newell's, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada
Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga
Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer

Respuestas en paritarias: los estatales aceptarían la oferta y los docentes la rechazarían

Respuestas en paritarias: los estatales aceptarían la oferta y los docentes la rechazarían

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña
Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito
Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país
Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein
Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano
Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano

Trump elogió a Milei: Respaldo a alguien cuando me cae bien
Trump elogió a Milei: "Respaldo a alguien cuando me cae bien"

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja
Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral
Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros
Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

El gobierno calificó al paro de la CGT de perverso: No hay nada más extorsivo
El gobierno calificó al paro de la CGT de "perverso": "No hay nada más extorsivo"

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas
Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas

La CGT Rosario celebró la total contundencia del paro general en la región
La CGT Rosario celebró la "total contundencia" del paro general en la región

Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado
Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado

Destrucción de empresas: 10.000 cierres en un año y crisis en todo el país
Destrucción de empresas: 10.000 cierres en un año y crisis en todo el país

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral
El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha
Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1 %
El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1 %

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un accidente cerebrovascular
Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un accidente cerebrovascular

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná
Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná

Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida
Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida