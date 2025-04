Marianela Mirra, ganadora de Gran Hermano, confirmó su relación con el exgobernador José Alperovich

La exconcursante de Gran Hermano, Marianela Mirra , confirmó su relación sentimental con el exgobernador de Tucumán, José Alperovich , quien cumple una condena de 16 años de prisión por abuso sexual. A través de una historia en su cuenta de Instagram, Mirra expresó: "Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis".

Mirra también arremetió contra Rial, acusándolo de intentar perjudicarla: "Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no y te obsesionaste de más. No me quieras arruinar más la vida, es mi vida".