Cómo funciona la vacuna Sputnik V que comienza a aplicarse mañana

¿Cómo es la vacuna por dentro? Una infografía de La Capital muestra cómo actúa la Sputnik V, elaborada en base a una plataforma probada basada en vectores adenovirales humanos y que requiere de una segunda dosis luego de 21 días de la primera inoculación.

Ayer, el presidente Alberto Fernández dijo que "los laboratorios que llevaron adelante las investigaciones son reconocidos en el mundo, de primer nivel, y esto no puede ser puesto en tela de juicio". En este sentido, afirmó que le llama la atención que "a la vacuna de Pfizer no le dicen la vacuna estadounidense, a la de AstraZeneca no le dicen la vacuna inglesa y a la vacuna de Gamaleya le dicen la vacuna rusa".

"Con todo el condimento que algunos quieren ponerle, se trata de un instituto que acumula varios premios Nobel en su historia", recordó. Se refirió así al éxito alcanzado en el 2015 por el Centro Gamaleya, que desarrolló y registró dos vacunas contra el Ébola, a través de una plataforma de vectores adenovirales, un proceso que fue oficialmente aprobado por el Ministerio de Salud de la Federación Rusa.

En Santa Fe

Además de las vacunas que llegaron esta mañana a territorio santafesino, se estima que el lunes 4 de enero llegarán otras 12 mil vacunas, con la idea de seguir recibiendo en forma escalonada más partidas para grupos esenciales y luego ampliarlo a la población en general.