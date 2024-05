"En Funes se atiende a todo el mundo, con o sin obra social"

funes vacunas.jpeg

En los distintos centros de salud públicos de Funes "están disponibles todas las vacunas del calendario oficial y obligatorio", dice la médica, quien comenta que en estos momentos se está reforzando el esquema de ingreso escolar y también las vacunas contra la gripe, contra el Covid, y la que previene en el bebé el sincicial respiratorio (esta se le coloca a embarazadas).

Respecto del ingreso escolar detalló: "Son las indicadas para niños y niñas de 5 o 6 años y que los protegen entre otras enfermedades contra el sarampión, rubéola y paperas (triple viral), la Salk que previene la polio y la triple bacteriana que los defiende de la difteria, el tétanos y la tos convulsa".

"Si un padre o madre o encargado del menor tiene dudas sobre si el chico tiene las vacunas al día, nosotros lo asesoramos porque contamos con un registro, pero si por algún motivo no queda claro se lo vacuna igual, no hay problemas con eso. Es lo que se llama recupero: se comienza de nuevo con el esquema de vacunación". Lo mismo va para los jóvenes y adultos. "Tenemos que saber que las vacunas se ponen en distintas etapas pero durante toda la vida, no son solamente de bebés o niños", dice la médica.

Un hecho significativo lo constituye el hecho de que Funes ahora tiene disponible la vacuna contra la fiebre amarilla para los viajeros, que antes solo se colocaba en Rosario.

Otra de las vacunas en las que se insiste mucho en esta zona de la provincia es la de la fiebre hemorrágica. En Santa Fe la enfermedad es endémica y de acuerdo al calendario es obligatorio vacunarse a partir de los 15 años. Se coloca una sola dosis en la vida y "es clave que la gente tome conciencia sobre este problema de salud", destaca González.

Este último verano, Funes realizó una campaña exitosa pública de vacunas para fiebre hemorrágica (se vacunaron unas 250 personas en un día, por ejemplo) pero la invitación a inocularse sigue en pie: "No podemos relajarnos porque es un problema sanitaria permanente y vivimos en zona rodeada de campos, donde puede haber más presencia del ratón que la transmite, así que por lo tanto convoco a todos los funenses (mayores de 15 años) a acercarse a cualquier centro de salud".

Atención y toma de conciencia

Al igual que lo que sucedió en muchos lugares del mundo, la pandemia provocó un relajamiento del cumplimiento de los calendarios de vacunación ya que la gente no iba a los vacunatorios (por la cuarentena y después por temor al contagio), sin embargo, dice Leandra González, "de a poco la gente vuelve a tener en cuenta la relevancia de las vacunas y es muy importante que los equipos de salud acompañen y refuercen en forma permanente".

La funcionaria mencionó el programa La Muni en tu Barrio, una propuesta muy bien recibida por los vecinos, que incluye a varias reparticiones municipales, entre ellas, Salud. "La gente se acerca, recibe asesoramiento en distintos temas, pueden realizar consultas relacionadas con salud animal, inclusión social, género, se llevan semillas para armar sus huertas. En esas acciones nosotros sumamos un vacunador. En la última edición, en Funes Town, se vacunaron 55 funenses para prevenir gripe y 20 Covid. Esas personas quizá no se hubiesen arrimado al centro de salud por motivos diversos y ahora ya tienen sus vacunas", dijo con entusiasmo.

"Nuestro intendente, Roly Santacroce, nos ha instruido para que la salud pública se fortalezca y en ese sentido tener campañas de vacunación en forma constante ya que son muy efectivas. Y desde ya poner el acento en el cumplimiento del calendario oficial, gratuito y obligatorio de vacunas. Contamos con el apoyo del municipio y desde ya de Provincia y de Nación. En ese tema siempre hemos trabajado históricamente en conjunto".

Para todos

La secretaria de Salud de Funes menciona que "las políticas de Salud se revisan y refuerzan todo el tiempo porque Funes no es la misma ciudad de hace cuatro años, cambia mucho y crece en forma constante: ya tenemos unas 50 mil personas durante el año y en temporada de verano se duplica". Muchos "vienen a los centros de salud públicos aunque tengan obra social o prepaga: acá nadie se queda sin atención médica".

Movimiento

El Eva Perón es el único que tiene guardia permanente los 365 días del año y durante las 24 horas. Eso no ocurre ni en los centros privados de la zona. "En semanas pico del dengue o cuando comienzan las enfermedades respiratorias, acá podemos tener más de 100 personas por jornada, y nos les preguntamos si tienen o no obra social. Si luego hay que hacer estudios se los indicamos para que los hagan por medio de su cobertura pero no queda nadie sin atender".

Las personas que llegan a la guardia "vienen por diversas dolencias, desde algunas más simples a otras complejas. Si necesitamos derivar al paciente lo hacemos de inmediato con las ambulancias del 107", comenta.

La funcionaria enumera los lugares de atención pública en Funes y dice "tenemos una red importante y con trabajadores de salud muy dedicados".

Dispensario Municipal Salud Houssay, ubicado en Angelomé 1899. "Es un espacio que fue totalmente reformado, que cuenta con atención primaria de la salud y especialidades. Cuenta con servicio de radiología, que es apoyo de otros efectores, y si se necesita una urgencia hay un radiólogo disponible los fines de semana. Además tenemos allí el laboratorio".

Centro de Atención Primaria Abel Faust, en Barrio Villa Elvira. "Con enfermería, médicos clínicos, pediatras, otras especialidades y como en todos los demás, vacunación".

Dispensario Municipal Doctor Esteban Maradona, ubicado en el límite con Roldán. "Tiene una guardia que funciona de lunes a lunes de 7 a 19 y todas las prestaciones de atención primaria".

Eva Perón (Samco) : "Es donde se está construyendo el hospital. Acá contamos con atención primaria y especialidades, incluida nutrición y salud mental. Es el centro que tiene guardia las 24 horas y por supuesto un referente en lo que se refiere a vacunación".