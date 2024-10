"El desarrollo de Funes fue exponencial y acompañado por algunos factores importantes"

–Me crié en pleno centro, en una casa de pasillo con cinco departamentos, la nuestra era la del fondo. Típica casa chorizo original, la peatonal Córdoba era como el patio trasero de casa, así que iba asiduamente. En los 80 el centro no era como ahora, todavía habían granjas y almacenes. Me acuerdo que cruzaba sola la calle de muy pequeñita a comprar manteca suelta. El pasillo era pista de patín y de carreras y cancha de fútbol. Aprendí a andar en bici en el pasillo raspándome los codos porque rebotaba de una pared a otra. ¡Era tan angosto que era difícil hasta caerte!

–¿Estudiaste Arquitectura por influencia de tu viejo?

–Primero estudié decoración de interiores en la Gregoria Matorras junto con el secundario en Newell’s, a doble turno. Mi papá decía que la arquitectura y el interiorismo eran para gente con relaciones y otra posición económica. Supongo que en el fondo no quería que me decepcionara. Me anoté igual en Arquitectura y tuve que trabajar casi toda la carrera, pero la terminé. Me valió las lágrimas de mi viejo cuando rendí la última materia. La convicción y la perseverancia son todo.

samardich 2.jpg Marcelo Bustamante / La Capital

–¿Por qué Funes explotó y es una de las ciudades más elegidas para vivir por familias jóvenes con hijos pequeños?

–El desarrollo de Funes fue exponencial y fue acompañado por algunos factores importantes pospandemia. Después de esa experiencia que hemos tenido todos se empezaron a valorar otras cuestiones de la vida diaria como el tema de vivir en el verde, de tener una ciudad de otra escala, de vivir otras alternativas en el exterior. Todo eso fue tomando potencia y se sumó a la visión de un gobierno local bastante desarrollista y con una visión de una articulación público privada que lo hizo explotar como explotó,

–¿Cuál es tu mirada sobre los barrios cerrados?

–Estaba viendo la cantidad de metros cuadrados de superficie disponible que ha ganado Funes en barrios cerrados desde 2020 y estaban hablando de 1.300.000 metros cuadrados. Hacia atrás de esa fecha eran muy pocos, como Kentucky y algunos otros. Me impactó el número porque es la cantidad de metros cuadrados aptos para la construcción. Estamos hablando de metros cuadrados solamente de la venta de terrenos para construir casas o sea que estamos hablando de un millón y medio de metros cuadrados de terreno. Ese cálculo incluye viviendas y una parte comercial. Y en el parque industrial incorporamos 1.800.000 metros cuadrados para industrias, pero eso es aparte. Con lo cual si en el censo están dando casi 45 mil personas estamos hablando de una proyección de 20 mil personas más, que en un período estival estamos hablando del doble, es decir más de 100 mil personas, así que imaginate que se van a tener que aggiornar.

–El pianista Jorge Cánepa, que vive en un barrio abierto de Funes, contaba en una entrevista que “era más fácil entrar al Batallón 121 cuando hice la colimba que hoy a Kentucky”. ¿Qué opinás?

–Creo que hay todo tipo de barrios. Obviamente si pensamos que el 10 (Lionel Messi) vive ahí, creo que la papelería para la colimba es poca. Pero la seguridad es también un punto importante que hace a la aparición de estos barrios. Y un punto no menor es la falta de infraestructura, que tiene la ciudad en un montón de aspectos, que estos barrios te permiten solucionarla intramuros de una manera autónoma, eficiente y que a nivel de los desarrolladores es una garantía.

–¿Como el agua y las cloacas?

–Sí, estamos hablando de agua y cloacas. Energía no tanto porque depende de una distribuidora, pero no es un tema menor el de los servicios.

–¿Qué opinás de los casos de vecinos de barrios del oeste rosarino que llegan más fácil a Funes que a Fisherton porque tienen barrios cerrados que los aislan?

–Si hablamos de experiencias personales yo hace cinco años que me mudé a un barrio abierto de Roldán, que tiene otras características distintas a las de un barrio cerrado porque pude solucionar todas las necesidades de las que venimos hablando y trabajo acá en Rosario. Voy y vengo todos los días y llega un punto en el que decís: “Es media hora o 35 minutos por autopista, pero probablemente desde la zona sur al centro me llevaría esa misma cantidad de tiempo”. Es algo a lo que uno se termina acostumbrando, también producto de un montón de cosas que tuvo, tiene y ahora está tratando de corregir Rosario en cuanto al costo de tierra y a las reglamentaciones de algunas condiciones para los desarrollos, que han generado que se expulsen algunas iniciativas puertas afuera de la ciudad.

–¿Es eficiente ir a vivir a Funes?

–No sé si es tan eficiente, pero de alguna manera esa es la clara tendencia que estamos viendo desde hace cuatro años.

–¿Ese fenómeno que se repite en otras ciudades dormitorio del Gran Rosario llegó para quedarse?

–Creo que sí, que se está replicando porque es un fenómeno donde hay un público que está viendo que Funes, con esta proyección, o Rosario, con esta proyección, también va a llegar un momento en el que va a ser complicado seguir estableciéndose y empezaron a surgir opciones como Pueblo Esther, Ibarlucea, en la misma línea de sectores de la ciudad como gente de zona sur que elija salir por Ovidio Lagos, muy ligadas a las arterias de ingreso y egreso.

samardich 3.jpg Marcelo Bustamante / La Capital

-¿Desde el punto de vista urbanístico, la ciudad funcionaría mejor con barrios abiertos?

-Yo no tengo ningún prejuicio, pero me parece que estaría bueno que todas estas cosas estuvieran acompañadas por un plan estratégico, pero cada municipio los ha ido teniendo de alguna manera. Por ahí algunos están un poco atrasados en este aspecto, pero empiezan a evaluar cuestiones de conectividad como zona metropolitana porque son lugares que, como urbanistas, tienen cuestiones que se les podían escapar. También es cierto que es muy difícil desarrollar y hacer propuestas, y que la gente va a lo seguro ante este tipo de situaciones.

–A los pocos años de ser ciudad Funes aprobó el primer club de campo de la provincia. ¿Cómo evaluás la explosión de nuevos barrios hasta ahora desde el punto de vista de la planificación?

–Entiendo que a nivel de planificación metropolitana, si hay que hacerle una crítica constructiva, falta un poco de planificación en ese sentido. Están muy receptivos a las propuestas de desarrollos, que también tienen su visión sobre la ciudad y tienen su lado positivo porque es otra visión que se aporta. Es una buena forma de no cargar a la ciudad de un montón de demandas que la verdad que hoy el Estado no puede sostener. Hablamos de recolección de residuos y de un montón de cosas que estos lugares permiten desarrollar ciudad y generar su resolución de infraestructura a nivel interno y sólo depender del municipio de cuestiones de tránsito.

"Todo depende de la evaluación que haga el comprador"

-Un terreno en Funes puede valer entre 40 mil y 50 mil dólares. ¿Está sobrevaluado?

–Todo depende de la evaluación que haga el comprador de las contraprestaciones. Desarrolladores hay muchos y creo que está mal medir con la misma vara el precio del metro cuadrado de un desarrollo con respecto al de otro. Hay muchas cuestiones de calidad, que en los barrios están enterradas, por decirlas de alguna manera, y mucha gente no termina de entender eso no tangible, que es la infraestructura. Esas cosas son caras porque tienen un impacto importante en la inversión y dependen de cómo impactan en el precio del metro cuadrado.

–Hay un fenómeno nuevo: los hijos jóvenes de parejas de Funes no pueden comprar un terreno y deben edificar en el fondo de la casa de sus padres, a diferencia de como hacían con el Procrear. ¿El Estado debería intervenir?

–El crédito es fundamental para un segmento de la sociedad, que es el más carenciado respecto al acceso a la vivienda. Para el trabajador de clase media es complicado, si no imposible, poder acceder a una vivienda. Quizá en el largo plazo algunos barrios abiertos tuvieron mucha cabida cuando hubieron los planes Procrear. Muchos barrios cerrados y abiertos de Funes y Roldán generaron mucha población con esos créditos, por lo cual eso desarrollaría un grado de actividad en los barrios abiertos, quizá no en los barrios cerrados o sí, pero sí en el segmento de la población que lo necesita mucho.

–¿Qué pasa con Damfield, el desarrollo inmobiliario al que la provincia suspendió la habiitación del uso del suelo con el argumento de que es una zona inundable?

–No conozco exactamente qué pasó con Damfield en la letra fina. Desde mi experiencia de desarrollo de un área muy cercana como Ciudad Industria los trámites a nivel provincial son muy exhaustivos en cuanto a la evaluación el entorno y de mediciones hídricas y del medioambiente. Es difícil salir de esa mirada y de esa evalución de la normativa. Este tipo de tramitaciones a veces son medio extemporáneas con respecto a la posibilidad que tiene un privado de avanzar. Entonces no puedo dimensionar exactamente en qué momento está Damfield en este nivel de trámites. Sé que está inverviniendo en un área de reserva, que es un humedal aguas arriba de la presa, que es una zona delicada o al menos que requiere de cierto estudio, pero no sé con precisión cuál es exactamente el problema, qué pasó, y en qué instancia de la clausura o del levantamiento está. Trabajo en el entorno, pero no sé exactamente por qué se paralizó.

–¿Cómo siguen los preparativos de Expocon, la feria de la construcción que harán en abril en Ciudad Industria, de Funes?

–Desde que hicimos la presentación es un éxito la preventa de los estanes. La semana pasada estuvimos trabajando en una propuesta de expansión de los metros cuadrados de la expo fija. Ellos (los organizadores de Funes) tenían comprometidos 7 mil metros cuadrados cubiertos de exposición y unos 5 mil metros cuadrados en el exterior, y ahora hicimos una propuesta de sumar una franja que estaría habilitada para que ellos puedan ampliar la expo.

–¿Hay barrios de Rosario que parecen de Funes y viceversa?

–Está como desdibujado. Hay gente a la que le decís que es Rosario y te pregunta si es Funes. En esa zona Rosario está como caído de la autopista y después nos enteramos de que ese terreno fue canjeado para hacer el aeropuerto. El límite es tan impreciso como el arroyo.

–¿Cuál es el principal desafío que tienen en los desarrollos desde el punto de vista de la arquitectura?

–Apostar a la sustentabilidad y al triple impacto: económico, social y ambiental. Desde la arquitectura tenemos mucho que ver en este rubro, fundamentalmente en el impacto ambiental, pero también tenemos que ver las otras dos dimensiones, la económica y la social, como el corazón del negocio para generar oportunidades y valor agregado con un propósito. Que en lo que cada uno haga tenga un impacto ambiental y social para después tener un rédito económico, que es lo que todo el mundo persigue.

samardich 4.jpg Marcelo Bustamante / La Capital

–¿Por qué elegiste Roldán?

-Porque en 2009 Acequias del Aire era una de las ofertas de barrio abierto que había. Es un muy lindo barrio, hay buena gente y buena energía. No comulgo mucho con la vida dentro de los barrios cerrados, y para mí es un barrio justo.

–¿Es parecido a los barrios rosarinos de antaño?

–Parece bucólico el comentario, pero los chicos pueden salir tranquilamente a andar en bicicleta a la calle, se van a dos cuadras a la plaza y todavía lo pueden hacer. La pandemia me agarró allá y empezás a valorar y a asegurarte de que no te equivocaste. Me mudé allá con la idea de tener familia y a partir de la llegada de la nena más todavía y dije que no estaba tan equivocada. Obviamente son sacrificios personales como el de ir y venir, y trabajar acá, pero ella tiene toda su vida armada allá. Hay cosas que son más importantes.

–¿Es parecido a vivir en el Gran Buenos Aires, por las distancias?

–En algún momento va a ser la diaria de todos aquellos que tenemos que hacer presencialidad. De acuerdo al grado de responsabilidad o a la empresa hay mucha gente que trabaja de manera remota, que han elegido esos lugares por eso.

"Roldán tuvo una explosión también mal planificada"

–¿La explosión de los nuevos barrios en Roldán careció de planificación?

–Roldán tuvo una explosión también mal planificada o no panificada de muchos barrios abiertos y, por una cuestión u otra, le cuesta encontrarle la vuelta a esto de hacer una inversión privada en la ciudad, entonces está un poco más estancada en cuanto a urbanismo, arquitectura y desarrollo, pero tiene un parque industrial abierto que fue un golazo para la ciudad. La veo más lenta, quizá porque está más lejos de Rosario.

–¿Roldán se ha extendido sin esa mínima planificación?

–Esa falta de planificación hizo que Roldán esté inconexa y por eso difícil poder comunicarla con el transporte público, con los servicios. Tuvieron que descentralizar la municipalidad, lo mismo que pasa con Tierra de Sueños, que es como otras ciudad. No tanto con Acequias del Aire, que es como una extensión de Funes y Roldán, como un entrecruzamiento, podés entenderlo como una extensión de la ciudad, pero Tierra de Sueños y algunos barrios que aparecieron desde la extensión de la autopista hacia el sur son complicados y a una escala muy grande en relación al tamaño de Roldán. Ahí se sintió la ausencia de planificación. Este tipo de barrio impacta en el municipio de otra manera que un barrio cerrado, que hace solo sus calles, su propia infraestructura. En Tierra de Sueños metieron metros de calles, que en su momento habrá estado bien, pero hoy se empiezan a sentir los 15 años del desarrollo y un municipio que no pueda dar respuestas.

–¿Esto demuestra la necesidad de un Estado presente?

–Pero no sólo el municipio, esto pasa todas las fronteras. El ingreso de la autopista a Tierra de Sueños es totalmente ilegal. Si se quieren hacer las cosas bien se puede, pero hay que buscar a la gente que sabe, planificar y hacer las cosas como corresponden.