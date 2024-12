Alpine no desiste en su interés por Colapinto, pero no habría cambios antes de 2025

El fin de año no trajo las noticias que esperaban los fanáticos de Franco Colapinto , que no tiene una butaca para comenzar la temporada 2025 de la Fórmula 1 y espera aún que se defina su futuro. Tras su gran desempeño con Williams, las negociaciones se mantienen activas y en las últimas horas se conocieron fuertes declaraciones al respecto.

“Vamos a empezar el año con Pierre y Jack, te lo garantizo. Después ya veremos durante la temporada. Tengo que poner el establo en condiciones para obtener resultados. Y el piloto es quien debe concluir el trabajo de casi mil personas detrás de él. Todos trabajan para sólo dos personas”, remarcó el italiano.

La lupa puesta en Colapinto

La personalidad fuerte de Briatore es conocida en el paddock y, hace algunas semanas, dejó en claro que la máxima categoría del automovilismo no es un lugar para priorizar los sentimientos. “Si hay un piloto que no avanza, que no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la F1”, afirmó.

Briatore tiene en mente tomar las decisiones que sean necesarias para el equipo, por lo que no tendría problemas de cambiar a un corredor durante la marcha si lo cree productivo para Alpine. “Me interesa cualquier piloto que sea rápido. Colapinto sorprendió a todos”, le confesó a Auto Motor Sport.

“Tenemos contratos con (Pierre) Gasly, Doohan y (Paul) Aron para la próxima temporada. Si existía la oportunidad de conseguir a Colapinto para 2026, es algo en lo que pensar. Sin embargo, siempre hay que tener cuidado al evaluar a los conductores”, reveló el italiano.