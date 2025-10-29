La Capital | FNGA | COP30

Rumbo a la COP30: el desafío de integrar sus compromisos climáticos y de biodiversidad

Las soluciones basadas en la naturaleza son clave para el cumplimiento de compromisos climáticos y de biodiversidad, así como el rol de los estados subnacionales

Daniela Gomel

Por Daniela Gomel

29 de octubre 2025 · 12:23hs
Rumbo a la COP30: el desafío de integrar sus compromisos climáticos y de biodiversidad

La cuenta regresiva hacia la próxima cumbre climática (COP30), que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém, Brasil, ya comenzó. El encuentro internacional donde los países buscan ponerse de acuerdo para luchar contra el cambio climático estará marcado por la necesidad de que los países desarrollados y miembros del G20 aumenten sus compromisos de reducción de emisiones para 2035, en línea con los resultados del primer balance mundial. Este instrumento permite evaluar los avances colectivos para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 1.5°C hacia 2050, ya que, de superarse, la ciencia indica que no se podrá preservar un planeta habitable.

En este contexto, los países deberán rendir cuentas, cumpliendo con lo que pactaron en cumbres anteriores, no solo sobre cómo están contribuyendo a reducir las emisiones globales en al menos un 43% para 2030 y un 60% para 2035, sino también sobre cómo planean reforzar sus esfuerzos a través de sus compromisos climáticos para el año 2035. La presidencia de Brasil, además, hace un llamado a un Mutirão el cual refiere a la necesidad de un esfuerzo global y de que toda la sociedad movilice la acción necesaria para afrontar el cambio climático.

Por otro lado, en la última cumbre sobre biodiversidad de la Convención sobre la Diversidad Biológica de 2024, los países dejaron en claro que las crisis que estamos viviendo —como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la desertificación— son interdependientes y deben abordarse de manera urgente, coherente y equilibrada. Allí, los países también subrayaron que alcanzar el objetivo de 1.5°C del Acuerdo de París es clave para reducir los riesgos e impactos sobre la biodiversidad.

Ante este panorama, se espera que los países integren sus compromisos climáticos y de biodiversidad. Argentina, por ejemplo, ya cuenta con sus compromisos de biodiversidad a través de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción vigente hasta 2030, y debe presentar sus compromisos climáticos con metas al 2035 en la COP30. Así, el aumento de la ambición climática —incluyendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, los objetivos de adaptación al cambio climático y la atención a pérdidas y daños por las consecuencias del cambio climático, tanto materiales como no materiales — puede apoyarse en los compromisos de biodiversidad e incorporar Soluciones Basadas en la Naturaleza y Enfoques Basados en Ecosistemas. Estas estrategias promueven la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas como respuesta a los desafíos climáticos y a la pérdida de biodiversidad. Algunos ejemplos concretos pueden ser la restauración de ecosistemas degradados como bosques, pastizales, humedales, costas y océanos. Estos ambientes no solo son hábitat de flora y fauna, y sustento de comunidades locales, sino que también funcionan como grandes reservas de dióxido de carbono y barreras naturales frente a sequías, incendios e inundaciones cada vez más frecuentes e intensas.

No obstante, el contexto político actual en Argentina presenta desafíos. El gobierno nacional ha manifestado cuestionamientos hacia las agendas multilaterales de protección ambiental. Esto pone en relieve el rol fundamental de los estados subnacionales —es decir de los gobiernos provinciales y municipales— como actores clave para avanzar en la agenda de protección ambiental. En ese sentido, varias jurisdicciones ya han comenzado a generar alianzas, apropiarse de la temática y promoverla en sus territorios. Muchas ya cuentan con Planes de Respuesta al Cambio Climático o están en proceso de elaborarlos. Los planes climáticos deben considerar el impacto de cada acción sobre los ecosistemas naturales, especialmente en sectores como la producción de alimentos y energía, que generan las mayores presiones ambientales. Se destaca la situación crítica de los pastizales pampeanos, transformados en casi un 80% y con menos del 2% bajo alguna figura de protección efectiva. La protección de los bosques nativos sigue siendo una deuda pendiente en muchas provincias, que aún no han actualizado sus Ordenamientos Territoriales, mientras el Proyecto de Presupuesto nacional continúa sin cumplir con el financiamiento que le corresponde a la Ley de Bosques. La protección de estos ecosistemas es fundamental para hacer frente a los compromisos de Argentina ante las convenciones de clima y de biodiversidad.

En cuanto al sector energético, principal emisor de Gases de Efecto Invernadero en la Argentina —con un 50% de las emisiones en 2022, de las cuales el 89% provienen de la quema de combustibles fósiles—, la transición hacia fuentes limpias es urgente. Las provincias tienen oportunidades concretasen generación distribuida de electricidad renovable, calefacción térmica sustentable y eficiencia energética, entre otras, que puede ser promovida mediante códigos urbanos y de edificación.

La COP30 será una oportunidad para que los países reafirmen su compromiso con el clima y la biodiversidad, albergada en el continente con mayor pérdida de biodiversidad en el mundo en el periodo 1970-2022, la integración de la naturaleza en la agenda climática resulta indispensable.

Desde la Fundación Vida Silvestre Argentina no somos ajenos a esta problemática por lo que trabajamos apoyando activamente la creación e implementación de políticas para hacer frente a la crisis climática y de biodiversidad. Por ejemplo, a través de nuestros proyectos, trabajamos por la conservación, manejo y protección de distintas ecorregiones de nuestro país, como es el caso de los pastizales pampeanos donde bregamos por la promoción de buenas prácticas ganaderas que posibilitan la convivencia entre producción y la conservación de especies nativas como el ñandú o el venado de las pampas. Por otro lado, buscamos un correcto cumplimiento de la Ley de Bosques con foco en el reclamo para que se cumpla con los fondos determinados por la ley, la participación en la actualización de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos provinciales, la restauración de bosques nativos degradados y la mejora en la asignación de planes para la conservación y manejo sostenible de los mismos. Además, impulsamos el diálogo y la articulación entre sectores público subnacional, privado, académico y de la sociedad civil para cumplir con los objetivos del Acuerdo de Paris, entre muchas otras acciones.

Los desafíos son cada vez mayores, y los tiempos para implementarlos se achican cada día. En un contexto nacional complejo y frente a las múltiples crisis que enfrentamos -climática, de pérdida de biodiversidad, de desertificación y de contaminación- esperamos que la próxima COP30 sea el impulso necesario antes que sea demasiado tarde y que trabajemos en conjunto para sostener la vida en nuestro planeta.

Noticias relacionadas
expectativas de una cop latinoamericana

Expectativas de una COP latinoamericana

una democracia sin rumbo comun: entre la cop30 y los personalismos

Una democracia sin rumbo común: entre la COP30 y los personalismos

politicas ambientales con construccion colectiva

Políticas ambientales con construcción colectiva

mercosur?efta: un acuerdo de libre comercio con enfoque sostenible

MERCOSUR–EFTA: un acuerdo de libre comercio con enfoque sostenible

Ver comentarios

Las más leídas

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Bernardi pasa la escoba en Newells: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Lo último

Elecciones 2025: Eduardo Toniolli analizó que el peronismo hoy no es una fuerza nacional

Elecciones 2025: Eduardo Toniolli analizó que el peronismo hoy no es una fuerza nacional

Juan José Campanella cruzó en vivo a Mario Pergolini: Yo perdono pero no olvido

Juan José Campanella cruzó en vivo a Mario Pergolini: "Yo perdono pero no olvido"

Copa Sudamericana: Jorge Sampaoli quedó a un paso de repetir el título de 2011

Copa Sudamericana: Jorge Sampaoli quedó a un paso de repetir el título de 2011

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas

La Justicia de Entre Ríos ordenó la resitución en el Delta del Paraná por la demanda de la Municipalidad de Rosario contra Enzo Mariani

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas
Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un pero en la reforma laboral
Política

Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un "pero" en la reforma laboral

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas
POLICIALES

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido
POLICIALES

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Bernardi pasa la escoba en Newells: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Preocupación en Central por la gran deuda que le reclama el Banco Central

Preocupación en Central por la gran deuda que le reclama el Banco Central

Ovación
Polémica sanción al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca
Ovación

Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

Polémica sanción al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

Fuerte cambio en las revisiones del VAR: la propuesta que llegaría al Mundial 2026

Fuerte cambio en las revisiones del VAR: la propuesta que llegaría al Mundial 2026

Básquet: Gimnasia con su segundo equipo ascendió a la Primera A de la Rosarina

Básquet: Gimnasia con su segundo equipo ascendió a la Primera A de la Rosarina

Policiales
La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas
POLICIALES

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

La Ciudad
Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas
La Ciudad

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas

Paritaria docente: Amsafé analizó la promesa del gobierno de compensar sueldos

Paritaria docente: Amsafé analizó la promesa del gobierno de "compensar" sueldos

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre
Información General

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos
El Mundo

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora
Información General

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia
Información General

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia

Lourdes dijo que está muy triste porque su expareja seguirá preso
Información General

Lourdes dijo que está "muy triste" porque su expareja seguirá preso

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel
POLICIALES

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel

La versión de la escuela tras la paliza en manada contra un alumno en Funes
La Región

La versión de la escuela tras la paliza en manada contra un alumno en Funes

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Por Matías Petisce
La Ciudad

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define el nuevo propietario
Economía

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define el nuevo propietario

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina
Policiales

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días
La Región

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días

Amateurs y veteranos: la pasión por el fútbol deja de lado el crujir de las rodillas

Por Luis Castro
Ovación

Amateurs y veteranos: la pasión por el fútbol deja de lado el crujir de las rodillas

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados
Policiales

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados

El escultor que homenajeó a Russo quiso plasmar el gesto que lo caracterizaba
Ovación

El escultor que homenajeó a Russo quiso plasmar "el gesto que lo caracterizaba"

El tiempo en Rosario: hasta cuándo seguirá el frío en la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: hasta cuándo seguirá el frío en la ciudad

Paritaria docente: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial
LA CIUDAD

Paritaria docente: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

China exigirá títulos universitarios a algunos influencers
El Mundo

China exigirá títulos universitarios a algunos influencers

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026
Información General

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos
Política

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos