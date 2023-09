Los números del comercio exterior durante el primer semestre del 2023 La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y el Ministerio nacional de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto publicaron los datos oficiales del primer semestre 2023 del Monitor de Exportaciones Argentina. Por Lucía Salvalaggio 7 de septiembre 2023 · 14:50hs

De acuerdo a lo publicado las exportaciones del primer semestre del presente año alcanzaron el valor cercano a los US$ 33.500 millones. En cuanto a las importaciones, estas resultaron en US$ 37.897 millones. Consecuentemente, el acumulado de los primeros seis meses revela un saldo comercial negativo de US$ 4.397 millones.

Con relación a los primeros seis meses de 2022, los valores obtenidos de las exportaciones son un 24,5% inferiores, fundamentalmente a raíz de la caída en los ingresos comerciales que se observó en el mercado de productos primarios y de manufacturas agropecuarias, con una caída del 40,6% y del 36,1%, respectivamente. Por su parte, las importaciones registraron un descenso del 8,5%.

Siguiendo la tendencia de los últimos años, los principales destinos de las exportaciones argentinas durante el transcurso de este período fueron Brasil, seguido por China y Estados Unidos, con transacciones comerciales equivalentes a US$ 5.737 millones, US$ 2.714 millones y US$ 2.647 millones, respectivamente. En esta misma línea, entre los destinos de las exportaciones argentinas que más crecieron en los últimos seis meses, se destaca fundamentalmente el caso de Colombia, Perú y Uruguay.

En cuanto a los principales productos exportados por el país, la harina y los pellets de soja generaron ingresos por US$ 4.831 millones, seguido por las exportaciones de maíz de grano por US$ 3.047 millones y de aceite de soja por US$ 2.252 millones. Por su parte, en el acumulado de los primeros seis meses del año, los vehículos para transporte de mercancías y de personas y el gas natural registraron el mayor crecimiento en los réditos por exportaciones.