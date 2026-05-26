FNGA y CAME firmaron un acuerdo en el XXI Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo

Se trata de un convenio de colaboración para impulsar proyectos conjuntos vinculados a la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo territorial

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) organizó en Rosario una nueva edición del XXI Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo 2026 , junto a la Asociación Empresaria de Rosario (AER) y la Confederación de Comercio y Servicios de la Provincia de Santa Fe (CCS) , consolidando uno de los principales espacios de encuentro, capacitación y debate para el sector pyme argentino.

CAME es una entidad gremial empresaria sin fines de lucro que representa a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones sectoriales de todo el país , nucleando a más de 400.000 pequeñas y medianas empresas que generan empleo para más de 4 millones de personas . A través de un trabajo federal y transversal, impulsa iniciativas orientadas al fortalecimiento del comercio, la industria, los servicios, el turismo y las economías regionales, promoviendo herramientas de capacitación, competitividad, innovación y desarrollo sostenible para las pymes argentinas.

Bajo el lema “Estrategias e innovación para transformar el futuro pyme” , el Foro reunió a más de 700 participantes de todo el país y contó con disertantes internacionales de España, Uruguay y Perú, además de referentes nacionales vinculados al comercio, el turismo, la innovación y el desarrollo productivo. La jornada se consolidó como un espacio clave para analizar tendencias, desafíos y oportunidades vinculadas al comercio minorista y al desarrollo de ciudades más competitivas e innovadoras.

En ese marco, la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA) tuvo una participación destacada a través del panel “La sostenibilidad como motor de competitividad” , protagonizado por Diego Sueiras , presidente de la FNGA, y Micaela Tommasini , jefa de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable de CAME. Durante el intercambio, ambos referentes abordaron la necesidad de incorporar la sostenibilidad como un eje transversal para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, así como para el desarrollo de ciudades más preparadas para los desafíos actuales.

El panel formó parte del módulo de Comercio desarrollado durante la mañana y se integró a una agenda que incluyó exposiciones sobre actualidad y futuro del comercio pyme, Centros Comerciales Abiertos, gestión urbana y políticas públicas para fortalecer el comercio local. En ese contexto, la participación de la FNGA puso el foco en la importancia de construir modelos de desarrollo que integren competitividad económica, impacto social y sostenibilidad ambiental.

Luego de la exposición, y frente a un auditorio colmado, la Fundación Nueva Generación Argentina y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa firmaron un convenio de colaboración institucional con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre ambas organizaciones y avanzar en futuros proyectos vinculados al desarrollo sostenible y al triple impacto en el comercio, la industria y los servicios.

El acuerdo busca impulsar iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, el desarrollo territorial y la construcción de herramientas que promuevan modelos de crecimiento con impacto económico, social y ambiental, consolidando una agenda compartida entre el sector empresario y la sociedad civil.

Entre las principales autoridades presentes se destacó el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, quien anunció que el Gobierno nacional trabaja en un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) destinado a ampliar la infraestructura turística en Argentina. En esa misma línea, el presidente de CAME, Ricardo Diab, subrayó la importancia estratégica del vínculo entre turismo, ciudad y comercio como motores fundamentales del desarrollo local.