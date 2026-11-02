Las compañías de seguros frente al cambio climático y la defensa del ambiente

En este contexto, representantes de Sancor Seguros y La Segunda participaron del panel “Empresas aseguradoras frente a la crisis climática”, en el que se reflexionó sobre el papel del sector en la construcción de una economía más resiliente y sostenible.

Moderado por Diego Sueiras, presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA), el encuentro abordó la necesidad de fortalecer la prevención y la gestión integral del riesgo climático. Sueiras hizo referencia a las limitaciones del mercado de reaseguros y a los incendios que afectaron viviendas en California, como ejemplos de los desafíos que los eventos extremos plantean para la cobertura de los daños.

Desde La Segunda Seguros, Gricel Di Bert, jefa de la Oficina de Gestión Estratégica Sostenible, destacó la evolución del sector hacia una perspectiva que trasciende la cobertura tradicional de pérdidas. En ese sentido, señaló que la compañía incorpora criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) mediante un enfoque de doble materialidad, que considera tanto el impacto de sus operaciones sobre el ambiente y la sociedad como la incidencia de estos factores en la propia empresa.

Entre sus iniciativas, Di Bert mencionó el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en las dependencias directas de la compañía para 2030, mediante acciones de transición energética, generación de energía solar y economía circular. También destacó proyectos piloto de agricultura regenerativa orientados a explorar alternativas para adaptar el sector agropecuario a los riesgos climáticos.

Por su parte, Betina del Valle Azugna, gerente de Sustentabilidad de Grupo Sancor Seguros, explicó que la sustentabilidad forma parte de la estrategia de negocio y de la gestión de riesgos de la organización. La compañía identifica los temas ambientales, sociales y de gobernanza prioritarios para orientar sus decisiones y generar valor a largo plazo. “Como aseguradora, entendemos que tenemos un rol clave en la construcción de resiliencia y en el acompañamiento de una transición hacia modelos de desarrollo más sostenibles”, afirmó.

Azugna también se refirió a los desafíos vinculados con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Frente a este escenario, Grupo Sancor Seguros impulsa acciones enmarcadas en su Plan de Gestión Ambiental, que incluyen eficiencia, digitalización, gestión responsable de residuos y respuestas ante siniestros catastróficos. Además, cuenta con el programa de sensibilización “SER + Consciente”, dirigido a sus grupos de interés.

Las experiencias compartidas muestran cómo ambas compañías integran la sustentabilidad en su gestión e impulsan iniciativas que contribuyen al cuidado del ambiente. El desafío para el sector asegurador es avanzar hacia una mirada de largo plazo que permita no solo responder ante los daños, sino también anticipar riesgos y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático.