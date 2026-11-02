La Capital | FNGA | compañías de seguro

Las compañías de seguros frente al cambio climático y la defensa del ambiente

El cambio climático plantea nuevos desafíos para la industria aseguradora, tales como anticipar riesgos, reducir pérdidas y acompañar la adaptación productiva.

Eliana Vanesa Di Paolo

Por Eliana Vanesa Di Paolo

2 de noviembre 2026 · 14:20hs
Google Seguir a La Capital en Google
Las compañías de seguros frente al cambio climático y la defensa del ambiente

En este contexto, representantes de Sancor Seguros y La Segunda participaron del panel “Empresas aseguradoras frente a la crisis climática”, en el que se reflexionó sobre el papel del sector en la construcción de una economía más resiliente y sostenible.

Moderado por Diego Sueiras, presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA), el encuentro abordó la necesidad de fortalecer la prevención y la gestión integral del riesgo climático. Sueiras hizo referencia a las limitaciones del mercado de reaseguros y a los incendios que afectaron viviendas en California, como ejemplos de los desafíos que los eventos extremos plantean para la cobertura de los daños.

Desde La Segunda Seguros, Gricel Di Bert, jefa de la Oficina de Gestión Estratégica Sostenible, destacó la evolución del sector hacia una perspectiva que trasciende la cobertura tradicional de pérdidas. En ese sentido, señaló que la compañía incorpora criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) mediante un enfoque de doble materialidad, que considera tanto el impacto de sus operaciones sobre el ambiente y la sociedad como la incidencia de estos factores en la propia empresa.

Entre sus iniciativas, Di Bert mencionó el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en las dependencias directas de la compañía para 2030, mediante acciones de transición energética, generación de energía solar y economía circular. También destacó proyectos piloto de agricultura regenerativa orientados a explorar alternativas para adaptar el sector agropecuario a los riesgos climáticos.

Por su parte, Betina del Valle Azugna, gerente de Sustentabilidad de Grupo Sancor Seguros, explicó que la sustentabilidad forma parte de la estrategia de negocio y de la gestión de riesgos de la organización. La compañía identifica los temas ambientales, sociales y de gobernanza prioritarios para orientar sus decisiones y generar valor a largo plazo. “Como aseguradora, entendemos que tenemos un rol clave en la construcción de resiliencia y en el acompañamiento de una transición hacia modelos de desarrollo más sostenibles”, afirmó.

Azugna también se refirió a los desafíos vinculados con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Frente a este escenario, Grupo Sancor Seguros impulsa acciones enmarcadas en su Plan de Gestión Ambiental, que incluyen eficiencia, digitalización, gestión responsable de residuos y respuestas ante siniestros catastróficos. Además, cuenta con el programa de sensibilización “SER + Consciente”, dirigido a sus grupos de interés.

Las experiencias compartidas muestran cómo ambas compañías integran la sustentabilidad en su gestión e impulsan iniciativas que contribuyen al cuidado del ambiente. El desafío para el sector asegurador es avanzar hacia una mirada de largo plazo que permita no solo responder ante los daños, sino también anticipar riesgos y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático.

Noticias relacionadas
sostenibilidad y comercio: los desafios que enfrenta el agro argentino

Sostenibilidad y comercio: los desafíos que enfrenta el agro argentino

de panama a rosario: biocombustibles para transformar la movilidad

De Panamá a Rosario: biocombustibles para transformar la movilidad

ensenaremos al mundo como se trata la politica climatica: el mensaje de lula a su pueblo

"Enseñaremos al mundo cómo se trata la política climática": el mensaje de Lula a su pueblo

Las más leídas

Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: Dijeron que me iban a matar

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: "Dijeron que me iban a matar"

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

De jefe de Inteligencia a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo

De jefe de Inteligencia a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo

Lo último

ClimaLab: innovación, financiamiento y soluciones frente al cambio climático

ClimaLab: innovación, financiamiento y soluciones frente al cambio climático

Cecilia Dieleke ganó el oro y obtuvo la primera medalla argentina en Dakar 2026

Cecilia Dieleke ganó el oro y obtuvo la primera medalla argentina en Dakar 2026

La Juventud Radical reunió a 600 jóvenes junto a Pullaro: La militancia vale

La Juventud Radical reunió a 600 jóvenes junto a Pullaro: "La militancia vale"

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de condena a perpetua

Era miembro de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y fue asesinado a balazos en un asalto luego de salir de una financiera en la que hacía custodia

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de condena a perpetua
Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900
Ciudad

Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900

Nación reglamentó el régimen de zona cálida: qué pasa con los subsidios en Santa Fe
Economía

Nación reglamentó el régimen de zona cálida: qué pasa con los subsidios en Santa Fe

El Niño marca el pulso del verano: qué anticipa el SMN para Santa Fe
La Ciudad

El Niño marca el pulso del verano: qué anticipa el SMN para Santa Fe

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje
Policiales

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje

Cristina Kirchner habló con The Washington Post y dejó abierta la posibilidad de ser candidata
Política

Cristina Kirchner habló con The Washington Post y dejó abierta la posibilidad de ser candidata

Las más leídas
Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: Dijeron que me iban a matar

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: "Dijeron que me iban a matar"

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

De jefe de Inteligencia a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo

De jefe de Inteligencia a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones

Ovación
Cecilia Dieleke ganó el oro y obtuvo la primera medalla argentina en Dakar 2026
Ovación

Cecilia Dieleke ganó el oro y obtuvo la primera medalla argentina en Dakar 2026

Cecilia Dieleke ganó el oro y obtuvo la primera medalla argentina en Dakar 2026

Cecilia Dieleke ganó el oro y obtuvo la primera medalla argentina en Dakar 2026

Nació en un pueblo de Santa Fe, jugó con Kempes y Poy y es una leyenda de Atlético de Madrid

Nació en un pueblo de Santa Fe, jugó con Kempes y Poy y es una leyenda de Atlético de Madrid

La dirigencia de Newells levantó otra inhibición de un jugador paraguayo

La dirigencia de Newell's levantó otra inhibición de un jugador paraguayo

Policiales
Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de condena a perpetua
Policiales

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de condena a perpetua

Asalto en zona sudoeste: un chofer de app fue a tomar un servicio y le robaron el auto

Asalto en zona sudoeste: un chofer de app fue a tomar un servicio y le robaron el auto

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en ciudad de Santa Fe

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en ciudad de Santa Fe

La Ciudad
Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900
Ciudad

Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900

Rosario suma la renovación de grandes parques al Presupuesto Participativo 2027: cómo votar

Rosario suma la renovación de grandes parques al Presupuesto Participativo 2027: cómo votar

El Niño marca el pulso del verano: qué anticipa el SMN para Santa Fe

El Niño marca el pulso del verano: qué anticipa el SMN para Santa Fe

Los barrios populares de Rosario crecieron el 7% en la última década, menos que en el resto del país

Los barrios populares de Rosario crecieron el 7% en la última década, menos que en el resto del país

El tiempo en Rosario: lunes nublado y martes con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes nublado y martes con alerta amarillo por tormentas

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa
Policiales

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa

El Quini 6 tuvo diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale
Información General

El Quini 6 tuvo diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: Dijeron que me iban a matar
Ovación

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: "Dijeron que me iban a matar"

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández
Política

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Aumentó el colectivo en Buenos Aires y el boleto mínimo se fue a 956 pesos
Información General

Aumentó el colectivo en Buenos Aires y el boleto mínimo se fue a 956 pesos

Un avión con nueve pasajeros cayó y explotó en una avenida en Florida
Información General

Un avión con nueve pasajeros cayó y explotó en una avenida en Florida

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en ciudad de Santa Fe
Policiales

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en ciudad de Santa Fe

La Ucedé eligió a Mansilla de Souza como presidente del Comité Nacional
Política

La Ucedé eligió a Mansilla de Souza como presidente del Comité Nacional

Un hombre de Las Parejas se cansó del ruido de las motos y salió a la calle a los tiros
La Región

Un hombre de Las Parejas se cansó del ruido de las motos y salió a la calle a los tiros

Ya hay consultas para la compra de departamentos de la Villa Suramericana

Por Emmanuel Paz, para La Capital
Negocios

Ya hay consultas para la compra de departamentos de la Villa Suramericana

Convocan al concurso que premia a las mejores obras arquitectónicas de Rosario
La Ciudad

Convocan al concurso que premia a las mejores obras arquitectónicas de Rosario

La ronda Rigi en Rosario reunió 43 grandes inversores que buscan proveedores
Economía

La ronda Rigi en Rosario reunió 43 grandes inversores que buscan proveedores

Más de mil personas se sumaron a los circuitos de la maratón de la UNR
La Ciudad

Más de mil personas se sumaron a los circuitos de la maratón de la UNR

Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder elegir representantes
La Ciudad

Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder elegir representantes

El trasfondo de la salidera a un jubilado: Era dinero para sueldos y alquileres
Policiales

El trasfondo de la salidera a un jubilado: "Era dinero para sueldos y alquileres"

La agrotecnológica Plantium despidió a 80 empleados en Villa Constitución
Economía

La agrotecnológica Plantium despidió a 80 empleados en Villa Constitución

Un salario mínimo no alcanza para pagar el alquiler de un monoambiente en Rosario
La Ciudad

Un salario mínimo no alcanza para pagar el alquiler de un monoambiente en Rosario

Unas 40 mujeres intentaron usurpar las viviendas de la Villa Olímpica de Santa Fe
La Región

Unas 40 mujeres intentaron usurpar las viviendas de la Villa Olímpica de Santa Fe

Una garrafa estalló en una iglesia evangélica y hubo dos hombres con quemaduras
La Ciudad

Una garrafa estalló en una iglesia evangélica y hubo dos hombres con quemaduras