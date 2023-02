California, líder en la lucha contra el cambio climático y en el mercado de seguros

La relevancia de dicha victoria radica en que Lara se caracteriza por su empeño en dotar al mundo de los seguros con un enfoque basado en la sustentabilidad. Las compañías de seguro, en tanto importantes actores financieros que detentan un enorme poderío, de comprometerse a desempeñar su labor desde una perspectiva sustentable, pueden ocupar un rol importante en la gestión de las problemáticas ambientales y en la mitigación de los efectos del cambio climático. Destinar los fondos en caución para subvencionar seguros vinculados con lo ambiental, o para financiar proyectos verdes, generadores de producción y empleos verdes, son algunas modalidades de acción que pueden adoptar estos actores.

Durante sus 4 años en el Departamento de Seguros, así como en su trayectoria política previa -en la que fue asambleísta y Senador del Estado de California, y llegó a ocupar decisivos puestos, como la presidencia de la Comisión de Presupuesto del Senado-, Lara ha tomado medidas destinadas a que el mercado de seguros “sea la solución y no el problema”, atento a las problemáticas ambientales que enfrenta el Estado de California, tales como los recurrentes incendios forestales, las inundaciones, las olas de calor y el aumento del nivel del mar. En este sentido, se destacan la creación de la rama de Clima y Sostenibilidad dentro del Departamento de Seguros y el lanzamiento del Grupo de Trabajo de Seguros Climáticos de California -enmarcado en dicha rama-, así como la redacción de la primera Ley de Seguros Climáticos de la Nación y de la Ley de Desastres de Incendios Forestales. Frente a la problemática particular de los fuegos, habituales en la región, Lara se ha caracterizado por su accionar destinado a lograr una mayor flexibilidad en el acceso a seguros para damnificados por incendios, así como también se encargó de proteger a los asegurados de la no renovación de los seguros tras la serie de fuertes incendios forestales que se desarrollaron en 2020.

En definitiva, Ricardo Lara ha demostrado una capacidad de aunar sus labores específicas con su gran compromiso ambiental, algo muy característico de la vida política californiana en general, y con su reelección se vislumbra un panorama futuro positivo en la conjunción entre medio ambiente y el mundo de los seguros. Desde la FNGA entendemos el potencial de integrar el mundo de los seguros de California -el más grande de Estados Unidos y el cuarto a nivel global- con las empresas aseguradoras de nuestra región, manteniendo esta impronta ambiental y profundizando las acciones de defensa del ambiente.