Baterías de gravedad: una posible solución al almacenamiento de energía

Uno de los desafíos más importantes de las energías renovables es como hacer para evitar el desperdicio de la energía producida cuando no se la necesita y aprovecharla cuando no se la puede generar. Naturalmente, las fuentes de energía renovable, como la radiación solar y el viento, son intermitentes, lo que puede dar lugar a momentos en los que la producción supera la demanda, o viceversa, causando exceso o deficiencia de energía. Frente a este escenario, han surgido diversas alternativas para almacenar la energía y, por lo tanto, adecuarse a las necesidades del mercado. Las baterías de litio son una de las soluciones más difundidas. No obstante, estas han generado diversas críticas de activistas ambientales debido a sus métodos de extracción e impactos sobre los ecosistemas.