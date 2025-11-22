Cómo le fue de visitante a Estudiantes, el rival de Central por los octavos de final del Clausura

El Pincha jugó siete partidos fuera de su estadio en la fase de grupos y tuvo un bajo porcentaje de efectividad. El del domingo es un encuentro a todo o nada

Estudiantes será el rival de Central por los octavos de final del torneo Clausura. Será el domingo en el Gigante.

Lo que viene en el fútbol argentino son partidos a todo o nada, en los que una victoria (aun por penales) permite seguir y una derrota provoca la eliminación. Central se hizo fuerte de local. ¿Cómo le fue a Estudiantes de visitante en este torneo Clausura?

Puede suceder que los antecedentes no cuenten demasiado, pero es un dato en el que todos los equipos clasificados a las instancias finales del torneo le prestarán atención. Y tanto en Central como en Estudiantes no será la excepción.

El Pincha logró la clasificación después de haber perdido en el último partido, contra Argentinos Juniors . Es que se vio favorecido por los resultados posteriores, ya que nadie de los que podía desbancarlo del octavo puesto pudo ganar.

Estudiantes clasificó pidiendo permiso

En ese intento fallaron Belgrano (empató de local contra Unión), Defensa y Justicia (perdió en su cancha ante Independiente Rivadavia) y Huracán (empató como visitante frente a Barracas Central).

Pincha3 La única victoria de Estudiantes como visitante fue ante Racing. Central se juega ante el Pincha el pase a cuartos de final.

Más allá de eso, a Estudiantes le toca definir como visitante, condición en la que no tuvo del todo bien en la fase de grupos. Logró una efectividad de apenas el 23,3 por ciento en los siete partidos que disputó fuera de Uno. Ganó uno, empató dos y perdió los cuatro restantes.

El Pincha arrancó contra Unión

La faena del Pincha fuera de su estadio se inició contra Unión, en Santa Fe, donde perdió por 1-0 por la primera fecha. Idéntico resultado se dio en la tercera jornada, en su visita a Racing, pero a su favor, en el que fue el único partido afuera en el que logró sumar de a tres. También perdió en el viaje a Banfield, donde cayó 3-2 (quinta fecha).

>> Leer más: En Central, Di María y Veliz son los grandes abanderados del sueño de campeón

Otro duro golpe fue el que recibió en Santiago del Estero, frente a Central Córdoba (séptima fecha), partido en el que cayó por 2 a 0. Empató con 1-1 Newell’s (décima fecha), igualó 1-1 frente a Belgrano (12ª) y perdió contra Tigre por 1-0 en la 15ª.

Ahora, para todos, es a todo o nada. Es ganar para seguir en carrera o la despedida hasta el próximo año. Central va a enfrentar a un equipo que en la fase de grupos le costó muchísimo jugar fuera de su estadio.