La Capital | Ovación | Estudiantes

Cómo le fue de visitante a Estudiantes, el rival de Central por los octavos de final del Clausura

El Pincha jugó siete partidos fuera de su estadio en la fase de grupos y tuvo un bajo porcentaje de efectividad. El del domingo es un encuentro a todo o nada

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

22 de noviembre 2025 · 11:53hs
Estudiantes será el rival de Central por los octavos de final del torneo Clausura. Será el domingo en el Gigante.

Estudiantes será el rival de Central por los octavos de final del torneo Clausura. Será el domingo en el Gigante.

Lo que viene en el fútbol argentino son partidos a todo o nada, en los que una victoria (aun por penales) permite seguir y una derrota provoca la eliminación. Central se hizo fuerte de local. ¿Cómo le fue a Estudiantes de visitante en este torneo Clausura?

Puede suceder que los antecedentes no cuenten demasiado, pero es un dato en el que todos los equipos clasificados a las instancias finales del torneo le prestarán atención. Y tanto en Central como en Estudiantes no será la excepción.

El Pincha logró la clasificación después de haber perdido en el último partido, contra Argentinos Juniors. Es que se vio favorecido por los resultados posteriores, ya que nadie de los que podía desbancarlo del octavo puesto pudo ganar.

>> Leer más: Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Estudiantes clasificó pidiendo permiso

En ese intento fallaron Belgrano (empató de local contra Unión), Defensa y Justicia (perdió en su cancha ante Independiente Rivadavia) y Huracán (empató como visitante frente a Barracas Central).

Pincha3
La única victoria de Estudiantes como visitante fue ante Racing. Central se juega ante el Pincha el pase a cuartos de final.

La única victoria de Estudiantes como visitante fue ante Racing. Central se juega ante el Pincha el pase a cuartos de final.

Más allá de eso, a Estudiantes le toca definir como visitante, condición en la que no tuvo del todo bien en la fase de grupos. Logró una efectividad de apenas el 23,3 por ciento en los siete partidos que disputó fuera de Uno. Ganó uno, empató dos y perdió los cuatro restantes.

El Pincha arrancó contra Unión

La faena del Pincha fuera de su estadio se inició contra Unión, en Santa Fe, donde perdió por 1-0 por la primera fecha. Idéntico resultado se dio en la tercera jornada, en su visita a Racing, pero a su favor, en el que fue el único partido afuera en el que logró sumar de a tres. También perdió en el viaje a Banfield, donde cayó 3-2 (quinta fecha).

>> Leer más: En Central, Di María y Veliz son los grandes abanderados del sueño de campeón

Otro duro golpe fue el que recibió en Santiago del Estero, frente a Central Córdoba (séptima fecha), partido en el que cayó por 2 a 0. Empató con 1-1 Newell’s (décima fecha), igualó 1-1 frente a Belgrano (12ª) y perdió contra Tigre por 1-0 en la 15ª.

Ahora, para todos, es a todo o nada. Es ganar para seguir en carrera o la despedida hasta el próximo año. Central va a enfrentar a un equipo que en la fase de grupos le costó muchísimo jugar fuera de su estadio.

Noticias relacionadas
La celebración del plantel de Central, el jueves por la noche en la Sede Fundacional. Ahora se viene Estudiantes por los octavos de final del Clausura

Central: del festejo del título "al cueste lo que cueste" el domingo en la cancha, con el once probable

Los capitanes de Central, Jorge Broun y Ángel Di María, con la Copa que la Liga Profesional otorgó al club.

Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el título y la AFA lo ratificó

Carlos Bilardo y Miguel Russo eran grandes amigos.

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

Ariel Holan se volvió de Avellaneda con la tristeza por la primera derrota del equipo y por la expulsión de Malcorra.

En Central, Holan empezó a probar con quién reemplazará a Malcorra

Ver comentarios

Las más leídas

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newells y Central por tabla anual

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newell's y Central por tabla anual

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Lo último

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

Cómo le fue de visitante a Estudiantes, el rival de Central por los octavos del Clausura

Cómo le fue de visitante a Estudiantes, el rival de Central por los octavos del Clausura

Estudiantes deberá hacer el pasillo de campeón para Central en el Gigante

Estudiantes deberá hacer el pasillo de campeón para Central en el Gigante

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

El hombre es acusado por el crimen de Ramón Aranda en Villa Gobernador Gálvez. Además, días antes había apuñalado a otro familiar que permanece internado

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez
Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé en Rosario
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé en Rosario

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Por Ariel Etcheverry

LA CIUDAD

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo
La Ciudad

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newells y Central por tabla anual

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newell's y Central por tabla anual

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Ovación
Central: Jorge Broun y su sobrino sumaron un título cada uno con récord incluido

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Jorge Broun y su sobrino sumaron un título cada uno con récord incluido

Central: Jorge Broun y su sobrino sumaron un título cada uno con récord incluido

Central: Jorge Broun y su sobrino sumaron un título cada uno con récord incluido

Central: del festejo del título al cueste lo que cueste el domingo en la cancha, con el once probable

Central: del festejo del título "al cueste lo que cueste" el domingo en la cancha, con el once probable

Asociación Rosarina de Fútbol: Mitre llegó a primera y Pérez sigue de festejo

Asociación Rosarina de Fútbol: Mitre llegó a primera y Pérez sigue de festejo

Policiales
Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Te hice pica, un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

"Te hice pica", un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi Boli Blanca

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

La Ciudad
Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé en Rosario
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé en Rosario

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Brote de Covid en Formosa: dieron detalles sobre cómo es la situación en Rosario
Salud

Brote de Covid en Formosa: dieron detalles sobre cómo es la situación en Rosario

Tras la tormenta, cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo
La Ciudad

Tras la tormenta, cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo

Cuáles son las provincias y las actividades que pagan los sueldos más altos
Economía

Cuáles son las provincias y las actividades que pagan los sueldos más altos

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón
Ovación

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Oliveros: cuatro heridos leves tras derrumbarse parte de un galpón en demolición
La Región

Oliveros: cuatro heridos leves tras derrumbarse parte de un galpón en demolición

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi Boli Blanca
Policiales

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones
La Ciudad

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos
Policiales

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes
Policiales

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
La Ciudad

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe
POLICIALES

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008
La Ciudad

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa
Policiales

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

Detenido cuando robaba una placa de bronce del Banco Nación de barrio Alberdi
POLICIALES

Detenido cuando robaba una placa de bronce del Banco Nación de barrio Alberdi

Llega el Gran Día de McDonalds: la jornada solidaria para transformar realidades
Información General

Llega el "Gran Día" de McDonald's: la jornada solidaria para transformar realidades

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia
Policiales

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres
La Ciudad

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres