Tini, la reina del pop argentino que traspasa todas las fronteras

Carismática, eléctrica y talentosa. Tini Stoessel demostró que es la número uno del pop argentino en un show multitudinario el viernes en Rosario en el marco del "Quiero volver Tour". La estrella de 22 años dejó todo en el escenario al ritmo de sus hits con una puesta en escena deslumbrante, cuatro cambios de vestuario y un público fiel que la ovacionó de principio a fin.

Era una de las visitas más esperadas del año y así lo hicieron notar sus fans. Desde temprano se agolpaban en la puerta del salón Metropolitano para esperar que el reloj marque las 21. Pasaron menos de 30 minutos de la hora pactada para que la ex Violetta irrumpiera en el escenario con un look estelar: un enterizo gris oscuro repleto de brillos que rápidamente cambió por un body rojo más sexy que ya dejaban ver sus piernas.

"Estoy demasiado feliz de estar con ustedes esta noche", dijo Tini con una sonrisa cuando terminó de cantar "Lo Malo", de Aitana y Ana Guerra que interpreta junto a Greeicy. Un himno feminista que declara "Pero si me toca, toca, tócame/Yo decido el cuándo, el dónde y con quién".

El romanticismo llegó con "Si tú te vas", perteneciente a "Tini", su álbum debut. Ya con un vestido plateado largo hasta el piso que mostraba su tercer cambio de vestuario, la cantante demostró la potencia de voz en cada estrofa.

"La última vez que estuve acá fue con "Violetta", un proyecto increíble. Y hoy, que estén acá, tantos años después, y que hayan crecido conmigo, es una bendición para mi", dijo emocionada. Y sus fans la ovacionaron con carteles en alto y gritos de "te amo".

Siguió "Siempre brillarás", un tema que marcó un antes y un después en la carrera de la artista ya que fue su pasaporte a la carrera solista, por fuera del personaje infantil.

"No, no, no te rindas jamás/Lo que sueñes se cumplirá/Confía en ti y lo lograrás", dice el hit que musicalizó su película "Tini: el gran cambio de Violetta" que muestra la transición de la artista de adolescente a mujer.

En esta nueva etapa de su carrera como cantante solista, la artista lanzó su primer álbum, "TINI", en 2016, y arrasó con "Got me started tour", su primer gira solista, que abarcó 9 país y 17 ciudades de Europa y América Latina. Su segundo álbum "Quiero volver" marcó un quiebre en su carrera, ya que dejó el inglés para cantar en español y volcarse a los ritmos latinos en dúos con Sebastián Yatra, Nacho y David Bisbal.

El momento más esperado de la noche fue cuando sonó "Cristina", el tema que hace a dúo con el cantante colombiano, Yatra, con quien mantiene una relación amorosa. Días antes del show, la pareja estuvo visitando al presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, donde cantaron este hit a Antonia, la hija del mandatario.

Multicolor

Para la última parte del show, la artista vistió un conjunto de top y pantalón rosa chicle, que tiñó el ambiente de pop multicolor. Acompañada de sus seis bailarinas y cuatro músicos, la artista interpretó "Quiero volver", que también interpreta junto a Yatra. Y el auditorio explotó. Se trata del primer corte de su segundo disco que tiene más de 70 millones de vistas en YouTube y más de 40 millones de escuchas en Spotify.

Su último lanzamiento, "22" fue otro de los hits que puso el público a bailar. Esta incursión en la cumbia mostró una nueva faceta de la artista, alejada del pop puro y ampliando sus fronteras musicales.

"Cantando en español me siento más cómoda. Me gusta experimentar distintos estilos. En realidad me gusta hacer buena música y el estilo depende del estado de ánimo. De hecho escucho jazz y cumbia. Y mi single "22" es cumbia, y nunca había hecho cumbia antes", había contado Tini en una entrevista exclusiva con La Capital antes de su show.

En el tema participa la artista colombiana Greeicy y el videoclip lo protagoniza el Kun Agüero y uno de los referentes del género, Pablo Lescano.

Con respecto a su vida privada, la cantante que hace poco confesó que está en pareja con Yatra, dijo: "Mi vida cambia todos los días. Mi meta es seguir creciendo profesionalmente, seguir descubriéndome como artista, hacer buena música. Me imagino casada con hijo".

Enérgica y multifacética, la artista porteña bailó de principio a fin, mostrando coreografías divertidas junto a su grupo de bailarinas que le aportaban calidad al show. Es que a Tini nada la detiene.

Comenzó el camino a la fama con su papel principal en la exitosa telenovela de Disney Channel, "Violetta", transmitida por primera vez en 2012. El programa fue emitido en 130 países y doblado en 15 idiomas.

Hoy, con el mundo a sus pies, la artista traspasó fronteras y fue por más. A mediados de 2018, Tini viajó a Shangai y Praga para filmar la película "The diary", dirigida por el emblema del cine Jackie Chan y se espera que se estrene a fines de 2019 o comienzos del 2020. Como si fuera poco, también le da voz a Moxy, la muñeca protagonista de "UglyDolls", la nueva película infantil que ya se estrenó en todos los cines del país.

Con un show de estándares internacionales, despliegue técnico y brillo artístico, Tini demostró que esto es sólo el comienzo de carrera mundial que no conoce de límites.