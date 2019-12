Silvia SÃ¼ller anunciÃ³ que se casarÃ¡ con Jacobo Winograd

La mediática y polémica Silvia Süller despide el año con un sorprendente anuncio. Llejos de las dramáticas situaciones de su vida, esta vez la noticia parece ser muy buena: anunció su casamiento con otro mediático, Jacobo Winograd.

A través de su cuenta de Instagram, Silvia posteó: "Holi, #SüllerManiacos, Estoy feliz, decidimos con @jacobowinogradoficial 'Chizito', después de más de 33 años de una hermosa amistad y romper una cama, 'casarnos'", inició su escrito la hermana de Guido Süller.

El mensaje generó expectativas y abrió interrogantes. Primero por la sorpresivo de la noticia y después porque la modelo y vedette utilizó comillas en la palabra "casarnos".

"¡Sí! ¡Lo que leen! 'Nos vamos a casar'. Ay, qué lindo, otra que Pampita. Este sí va a ser el casamiento de las 33 décadas, ¡ÚNICO! Misma casa pero todo separado., habitación, cama, baño, pasta dental, ¡todo! ¡Asi es nuestro gusto!", sentenció la ex de Silvio Soldán.

Sin embargo, la respuesta de Winograd no se hizo esperar, y mostrándose agradecido por la propuesta, la rechazó: "La conozco, la quiero mucho a Silvia, es amiga, voy a pasar año nuevo con ella. Yo no me caso con nadie. Estoy enamorado de mi hija".

"Tengo 58 años. Soy grande, ella tiene 60 años. Es una mujer linda pero no es lo que era antes. Es una mujer muy atractiva. A mi me gustan las mujeres más jóvenes. Yo me mantengo bien. Ella nunca me dijo de casarse en privado. Fue por prensa en la televisión", comentó .