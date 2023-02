Pablo Governatori, otro santafesino ganador de Grammy por grabar un disco de Blades

Este ingeniero nacido en Cañada de Gómez vio desde allí cómo el álbum en el que participó se llevó el galardón en la categoría Best Latin Pop Album

"Lo vi tranquilo por streaming porque tuve la oportunidad de ir seis veces a la premiación y esta vez me quedé en Cañada de Gómez por cuestiones laborales. La verdad uno nunca espera ganar, más con los artistas que estaban en la terna: Cristina Aguilera, Sebastián Yatra, Camilo, Fonseca", dice Pablo Governatori tras alzarse con su noveno Grammy, entre latinos y norteamericanos. Este autodidacta ingeniero de grabación desde hace 20 años, productor y baterista desde hace 30, es oriundo de Cañada de Gómez.

Esta vez, Governatori participó del galardón en la categoría Best Latin Pop Álbum por grabar todas las voces del disco Pasieros que hicieron en conjunto Rubén Blades y el grupo brasileño Boca Livre. El cantautor panameño de hecho le abrió "generosamente la puerta", dice, para grabarles sonido a Serrat, CJ Ramone y Rosana y música para una película con De Niro ("Hands of Stone", sobre la vida de Mano de Piedra Durán), experiencia en la que trabajó con ingenieros de audio de la serie "Game of Thrones".