La cantante y compositora sueca Marie Fredriksson, la voz principal del dúo Roxette, murió a los 61 años, tras una larga batalla contra el cáncer. Lo confirmó la representante de la artista, Marie Dimberg, en un comunicado.

Roxette se presentó en Rosario el 30 de abril de 2012 en el escenario del complejo Metropolitano.

"Tenemos que anunciar con gran tristeza que uno de nuestros artistas más grandes y queridos se ha ido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre", informó Dimberg.

Nacida en 1958, Fredriksson saltó a la fama en 1986, cuando, junto a Per Gessle, lideró la banda musical Roxette. Entre las canciones más populares del dúo —considerado uno de los más importantes de Suecia, después de ABBA— figuran “Listen to Your Heart”, “It Must Have Been Love” y “The Look”.

Desde sus inicios a mitad de los '80, el dúo Roxette es uno de los más icónicos de la historia de la música. Vendió más de 75 millones de álbumes y singles; cuatro de sus hits llegaron al N°1 del Billboard Hot 100 en Estados Unidos.

En 2002, a la cantante le diagnosticaron un tumor cerebral. Ese año se vio obligada a alejarse de la música durante varios años. Sin embargo, en 2007, volvió a los escenarios.

Debido a la enfermedad padecida por Marie, las últimas presentaciones de Roxette se dieron a fines de 2006. Sin embargo, el dúo sueco siguió adelante con tres álbumes "Charm School" (2011), "Travelling" (2012) y "Good Karma" (2016) y varias giras musicales.

El 30 de abril de 2012, el dúo llegó una vez más a Argentina y como parte de esa gira se presentó en Rosario en el escenario de Metropolitano.