Los hits del verano argentino de los últimos veinte años

Entre el año 2000 y el 2020 han nacido canciones que quedarán en la memoria de los argentinos para siempre. Desde "Aserejé" hasta "Te clavo la sombrilla", estos son los temas más famosos que sonaron en los veranos del país.

Azul Azul fue un grupo de música que surgió en Bolivia en los 90 cuyos temas aterrizaron en Argentina e hicieron bailar a muchos. Si bien pasaron distintos componentes, quienes cerraron la última gira de la banda fueron Fabio Zambrana Marchetti, fundador que estuvo desde el inicio hasta el final, Marcos Justiniano Lea Plaza, Luis Fernando “Nandy” Justiniano Suárez y Martín Paúl Espada Flores, que se sumaron con el tiempo.

Después de sacar otras canciones, en 1998 dentro del álbum El Sapo, llegó el éxito que fue “La Bomba”, que desde un principio fue muy pegadiza y escuchada en el mundo pero no fue hasta el verano del 2000 que comenzó a sonar en todos los equipos de música de Argentina.

Este hit, que hasta el día de hoy sigue sonando en las discotecas argentinas, fue escrito y lanzado por la banda uruguaya Chocolate o Chocolate Latino en el año 2000 y para el verano siguiente ya era una de las canciones más bailadas.

Con su ritmo de plena y murga uruguaya, Mayonesa ganó premios alrededor del globo y hoy es la canción que más recaudó en la Asociación General de Autores del Uruguay.

Es una de las canciones más populares del cantante puertorriqueño Chayanne que salió en enero del 2002 e inmediatamente se convirtió en el tema del verano.

Su popularidad llegó a muchos países posicionándose en el puesto número uno en Argentina, Colombia, México, Puerto Rico, España, entre otros.

En junio del 2002 nacía un hito. Se trataba de la canción Aserejé del grupo musical Las Ketchup, la cual con su coreografía llegaría a grandes y chicos que la bailaban todo el tiempo en el verano del año 2003. Es considerada una de las canciones más exitosas de la historia.

Había quienes decían que el tema dejaba un mensaje oculto o “satánico”, por la rareza de su letra. Sin embargo, hay teorías en las redes sociales que dicen que Diego, el protagonista de Aserejé, era fanático de la canción Rapper’s Delight del grupo The Sugarhill Gang, y debido a su borrachera no podía cantarla, por lo que en su lugar le salían las palabras que hoy son parte del estribillo más cantado del mundo.

La banda brasilera Axe Bahía, dedicada al ritmo axe y eurodance, tiene sus inicios en la década del ‘90. Sin embargo, el éxito llegó cuando Beijo na Boca comenzó a sonar en el año 2002. La canción alcanzó llegar a los mejores puestos en distintos rankings de latinoamérica y se realizaron versiones en otros idiomas, la más conocida fue Beso en la boca. El verano del 2004 sin dudas recordará este tema.

El reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee sin dudas es uno de los más famosos y exitosos del mundo, tanto que hasta es considerado por muchos como “el rey del reggaeton”. Sus canciones siempre son himnos para la música latinoamericana, como por ejemplo lo fue, y sigue siendo, Gasolina.

Este tema salió en julio del 2004 y para el siguiente verano ya sonaba en playas, clubes y en todos los barrios de Argentina y sus alrededores. Para febrero del año 2005 ya había alcanzado el puesto n° 18 de las canciones latinas mejor vendidas según Billboard.

Fue lanzado en enero del 2006 y automáticamente se convirtió en un éxito, como muchas de las canciones que acostumbraba a sacar la banda Calle 13, la cual estuvo activa hasta el 2015 cuando se presentaron en los Juegos Panamericanos de Toronto por última vez.

Luego, René Perez Joglar, el cantante principal hoy conocido como Residente, comenzaría su carrera como solista. Ganaron muchos premios, entre ellos los Grammys.

“Que se te pega y nunca despega”, dice el estribillo de la canción y no se equivoca, ya que fue la más cantada y escuchada en el verano del 2007. Una canción que, precisamente, se ríe de los temas del verano, siempre pegadizos.

Este tema fue realizado por la agencia de telefonía móvil CTI, nombre con la cual se la conocía en ese momento, para promocionar los nuevos equipos con reproductor mp3. Nunca imaginaron que el éxito sería tal.

Fue el primer tema que lanzó Sean Kingston, músico y cantante de rap, reggae y pop, y enseguida se subió a los podios. En ese momento Kingston tenía 17 años y hasta el día de hoy, pasando los 31 años se encuentra activo con su música.

En el año 2010 el cantante realizó una colaboración con Justin Bieber y juntos lanzaron la canción Eenie Meenie, la cual también fue un éxito.

Fidel Nadal sacó esta canción en el 2008, la cual estaba incluida en el álbum con el mismo nombre. Luego de haber sido parte del grupo de rock, punk y reggae Todos Tus Muertos, Nadal optó por seguir su carrera como solista, pero no pensó que una canción iba a seguir resonando desde ese verano hasta la actualidad.

En el disco también se encuentra la canción “Luz y Compañía”, que también fue muy exitosa.

En febrero de 2009 Pitbull presentó esta canción como parte del disco Rebelution.

Aunque siempre fue una canción pegadiza y conocida por la fama del rapero, alcanzó su gran éxito en Argentina cuando Ricardo Fort comenzó a cantarla y utilizarla para presentarse en los programas televisivos a los que asistía.

