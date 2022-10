L-Gante le salió al cruce a su padre biológico: "Yo nunca le dije 'papá' a nadie"

Después de que todo esto saliera al aire, L-Gante, quien aseguró muchas veces que no tiene contacto con su papá ni tampoco la necesidad de acercarse, decidió responder a estas declaraciones. En vivo frente a distintos móviles, el cantante se refirió al tema como "un descontrol, un huracán alrededor mío y yo, que estoy en el centro, me quedo quieto. Eso es lo que siento. Pero bueno, mientras no me complique".

Habló Miguel Ángel Prosi, el padre biológico de L-Gante

Una periodista le consultó sobre lo que su padre dijo respecto de llamar "papá" a otra persona y respondió: "No, yo nunca le dije 'papá' a nadie. Vivo diciendo 'papá', pero de onda". También le consultaron por la reacción de su madre ante los dichos de Prosi y el músico respondió: "Ella ni se mete y toma todo con pinzas para que no hablen giladas. No tenemos problemas con nadie. Siempre están las puertas abiertas".

Finalmente, el cantante de cumbia 420 dejó en claro que no tiene intenciones de conectarse con su padre: "A él no tengo ganas de verlo, pero tampoco estoy negado. ¿Para qué me voy a cargar con más cosas? Capaz que algún día que esté al pedo, lo paso a visitar. No hay que renegar. Con él no hay relación", concluyó.