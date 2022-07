"Es gravísimo lo que pasó. Si me apretó a mí, que soy de otro canal, lo que debe ser adentro, ¿no? Es grave. Yo me sentí intimidado . Es un tipo muy poderoso Daniel Vila", analizó el ex Intrusos, que luego contó la interna del llamado, que duró un minuto y ocurrió durante una tanda comercial de su programa.

"Atendí y lo primero que escucho es 'sos un hijo de puta, el hijo de puta más grande'. Ahí me di cuenta que venía para quilombo y puse el altavoz. Mis compañeros están de testigo. Fue a las 16.37", describió Rial.

El periodista siguió narrando: "Me insulta y me dice 'hija de puta' varias veces. Y después 'voy a ir ahora a cagarte a trompadas'. Eso lo repitió", aseguró Rial, quien a continuación se refirió al abrupto final de su último ciclo en el canal América, TV Nostra.

"Después empezó a decirme 'fracasado'. Capaz hablaba de TV Nostra. Sí, fue un fracaso mío y del canal. Me equivoqué. Ahora, durante 20 años me fue bárbaro con Intrusos. Y nunca escuché decir 'qué exitoso Rial'. Yo puedo fracasar una vez, el problema que en América fracasan 12 veces por día, salvo alguna excepción. Yo tuve la dignidad de irme como un caballero cuando sentí que fracasaba, sin hacer ninguna acción legal y sin echarle la culpa a nadie", afirmó.

Y siguió contando el contenido de su charla con Vila: "Me dice 'lo que se dice de vos en el medio es que sos un fracasado'. Yo le dije que en ese momento le estábamos ganando en rating a América, ¿quién es el fracasado, yo o él?".

A continuación, Rial señaló dos frases que le molestaron particularmente. "También me dijo 'te maté el hambre'. Una frase horrible. Vos no le mataste el hambre a nadie, me rompí el culo trabajando, haciendo uno, dos, tres programa. Eso que dijo es despectivo. Me consta que tiene ese pensamiento con todos los demás. Yo te agradezco todo, pero no me mataste el hambre", dijo, dirigiéndose a su ex jefe en América.

"Y después me dijo algo divertido 'chupa pija, me chupaste la pija durante 20 años'. Mirá, no es mi gusto. No voy por ese lado. Y si iría no elegiría la tuya. Es despectivo y machista", aclaró. Y reflexionó: "Si esto no fue una amenaza, ¿qué fue? Para él yo no soy periodista, soy Jorge Rial, el tipo que veía todos los días. Pero sí, aunque no lo crean, soy periodista".

Por último, Rial se refirió a la información que él brindó que podría haber molestado a Vila: "¿Qué información le molestó? Que Alejandro Fantino se va a fin de año. Lo confirmo, no los aguanta más y se quiere ir. Ya hay abogados de Fantino para terminar el contrato a fin de año. Y después existió el focus group del programa de Florencia Peña y todos los programas. A Flor la dejaron sola y algunos ya dicen que no llega a fin de año. Otros dicen que le molestó la foto de su hijo, Agustín Vila, de vacaciones. Es una persona mayor, pública y la foto la sacamos de redes sociales".