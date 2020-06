Gasalla: "No es una decisión tomada abandonar la actuación"

La versión explotó ayer en todos lados y por un rato se dejó de hablar de la pandemia: Antonio Gasalla decidió retirarse. Lo aseguró el experimentado periodista de Espectáculos Carlos Monti en el programa “Confrontados” de Canal 9, quien reveló que el abogado del actor, Miguel Angel Pierri, habría tenido una reunión en la que Gasalla le dijo que ponía punto final a su carrera. Y que haría una gira despedida entre septiembre de este año y marzo del año próximo que incluiría Capital Federal y ciudades del interior, siempre que la cuarentena lo permita. La Capital dialogó ayer en exclusiva con Antonio Gasalla en una charla atípica, en la que el actor desmintió la noticia de “Confrontados”, dijo que no tiene “una decisión tomada” respecto de abandonar su carrera e insultó al periodismo en general en un diálogo que por momentos fue tenso y hasta tuvo pasajes de humor, casi como una puesta del genial comediante de “Esperando la carroza” y “Más respeto que soy tu madre”. Como pidió Gasalla, se reproduce a continuación la charla textual a su celular, con algunas palabras subidas de tono, pero con la honestidad brutal de un número uno.

El audio de la nota con Gasalla:

Antonio Gasalla

—¿Hola Antonio, hablo del Diario La Capital, de Rosario, ¿es una decisión tomada que vas a abandonar la actuación?

—No, mirá, no es una decisión tomada. Somos muchos en esta profesión que no tenemos trabajo, los teatros están todos cerrados, las películas que se filman en general son coproducciones con España, es decir que no es que una persona decida “voy a trabajar menos o no voy a trabajar”: no hay profesión que exista. Es decir, no sé si vos ves por televisión los noticieros donde se ve a la gente que sale a correr y tienen que correr de a uno y el otro se queda en la casa y qué se yo, es porque hay una gran enfermedad en el aire. Es decir, no es que los artistas estamos en pedo y ahora vamos a bailar desnudos por la calle, no, ¿entendés?

—¿Esta situación que describís te hizo tomar esta decisión...?

—No, pero cuando hacen una nota así, enseguida “Gasalla quiere volver”, “Gasalla no quiere irse” o qué sé cuánto, pero yo no soy el único, somos un montón, si querés te hago una lista, no hay nadie trabajando.

—Pero más allá de esta pandemia, Antonio...

—No, pero vos me lo decís a mí, como si yo estoy decidiendo si voy a trabajar o no. ¿Adónde querés que vaya a trabajar? Los teatros están todos cerrados con llave, parece una heladera un teatro. Venite a la Capital y dale una miradita a la calle Corrientes. Además imaginate ir a las provincias, uno no sabe si la gente en las provincias está pasando exactamente lo mismo que en la Capital y si yo digo “mañana voy al teatro” ¿y van a ir al teatro?, yo qué sé.

—Lo que pasa es que se conoció que vos comunicaste que...

—Porque quieren hablar de mí, vos sabés cómo es el periodismo, son todos unos soretes y como me vieron caminando por la calle Corrientes ayer y dijeron “seguro que quiere ir a un teatro”, ¿qué teatro? (risas)

— Bien, yo sé que querés mucho a Rosario porque tu primera gira nacional fue acá y...

—Claro que quiero mucho a Rosario y además hay un montón de ciudades de provincia de Buenos Aires que funcionan mejor que Capital Federal. Pero lo que está pasando en toda la Argentina es lo mismo, si vos ponés un noticiero, como estoy viendo yo en este momento y dicen que todos pueden correr a las 8 de la noche; y la gente que es mayor tiene que dejar un metro de distancia en el medio; y los niños pueden salir, si son hermanos de a uno, y pueden salir una sola hora y el otro se va para adentro y sale el otro. Eso ustedes lo tienen que saber.

—Sí, por supuesto, pero...

—Bueno, y vos quién te creés que soy yo, Eva Perón, que salgo ahora y voy a decir un discurso, no.

En foco. El retiro de Gasalla se conoció en Canal 9 y ya lo desmintió.

—Me das a entender que no vas a abandonar...

—Lo que te doy a entender, si vos sos un periodista, es que los periodistas son una mierda. No te lo digo a vos personalmente, porque vos estás muy preparado, escuchaste algo en un programa y y me preguntás a mí cuándo debuto, decime, entonces te pregunto a vos ¿cuándo yo tengo un teatro lleno y que pueda debutar mañana? ¿Cuándo tengo un teatro lleno? Decime.

—Antonio, mi llamado surge a partir de que en un programa televisivo de Canal 9 el conductor confirmó que vos hablaste con Pierri y dijiste que te retirabas de la actuación.

—Esas son cosas que inventa el que quiere hacer la noticias, viste, a mí me están ofreciendo cosas al día de hoy, pero yo tengo un poco la cabeza puesta en lo que estoy haciendo. ¿Vos creés que con la falta de trabajo de la cantidad de gente que tiene un lugar para vender, ya sea una juguetería, una perfumería, los peluqueros que no pueden cortar el pelo, entonces no hay una situación agradable para sacar 300 pesos y pagar una entrada? Entonces yo, como vos trabajás de esto, te pido que repitas bastante de lo que estoy diciendo, porque a mí me parece también que el periodismo no tiene que vivir soñando porque escuchó de otro reportaje.

—Bueno, justamente yo lo que estoy haciendo es hablar con vos, con la fuente.

—Yo no soy la fuente, soy Antonio Gasalla, ellos inventaron una fuente.

—Te estoy preguntando a vos, no a otro.

—Lo que vos viste es algo que pasó hace siglos, yo no hablé de eso, ¿entendés?

—No, disculpame Antonio, pero ayer en el programa “Confrontados” se dijo que vos le ponías punto final a tu carrera y lo harías a través de una gira de despedida. Por eso te estoy llamando, está en todos los portales.

—¿Qué son los portales?, aclarame.

—Me refiero a los portales de internet, que reproducen las noticias que...

—Bueno, lo estás diciendo, para mí no tiene sentido, es alguien que reproduce la noticia que escuchó de otro periodista, nene, pásense en limpio. Vos vivís en una ciudad grande, no quiero desestimar, pero poné un poco la oreja más clara.

—Pero existió una charla con Pierri en la que...

—Todo pasa, insisto, por el periodismo, a ver si me lo entendés, y vos sos periodista, así que te agradezco y es una gracia grande que me hacés por haberme dedicado cinco minutos. Saludá a todo tu país, tu ciudad, donde vos naciste, porque el interior ha sido un lugar donde siempre he tenido más amor y alegría que en la Capital. Y espero que hayas entendido lo que te digo.

—Antonio, la última, si esta pandemia finaliza en tres meses o cuando fuese, vos volverías a actuar en Rosario..?

—Si en tres meses se arregla todo yo hago una fiesta, ¿o vos me querés seguir tironeando la lengua? Si en tres meses esto se arregla todo yo te voy a llamar a vos por teléfono para avisarte que voy a actuar.

—Acá en Rosario estamos con un régimen mucho más flexibilizado...

—Yo sé que hay lugares con menos número de gente internada, lo sé, pero eso no implica que va a empezar a haber teatro en todo el país.

—Bueno, de todos modos..

—Te agradezco mucho, un saludo para toda tu familia, los quiero a ellos como vos me querés a mí, así que si estás casado y tenés hijos, los adoro, chau.