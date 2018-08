El fenómeno de Soda Stereo cobra vida en "Sép7imo Día"

El fenómeno de la mítica banda Soda Stereo cobra vida en "Sep7imo Día- No Descansaré", el espectáculo del Cirque du Soleil en homenaje al grupo liderado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti que vio su esplendor en los 80. El show, que consiguió un récord histórico en Latinoamérica y Estados Unidos, con más de un millón y medio de tickets vendidos, estrenó el viernes en Rosario en el marco de su gira despedida mundial. Las funciones continúan hoy, a las 16 y a las 20 y el miércoles 22, el jueves 23 y viernes 24, a las 21 en el predio de la ex Rural (Parque Independencia). Es la segunda vez que la compañía canadiense desembarca en Rosario, ya lo había hecho con "Amaluna" en febrero. El show combina la magia del Cirque du Soleil con la energía

Explosiva del poprock de Soda Stereo y sumerge al público en su simbolismo y su poesía a través de un recorrido por toda su discografía.

El Cirque du Soleil tiene 20 espectáculos en escena en simultáneo alrededor del mundo: están los shows residentes, que están en Las Vegas, los big top, que son de carpa de circo, que son más reducidos, y después están los shows de estadio, como "Sép7imo Día", que está formado por 85 personas de 18 países diferentes. "Mucha gente no lo sabe, pero el circo ya ha trabajado con artistas internacionales. "Séptimo Día" es la cuarta co creación que el circo hace con un artista. Primero fue con Los Beatles, después con Michael Jackson, Elvis Presley y ahora, Soda Stereo. Nos pone en un lugar muy alto. Y como argentina, me genera mucho orgullo llevar la música de Soda a toda América. De alguna manera, revivis a la banda a través de los ojos del circo, desde las artes acrobáticas, la teatralidad, la poesía, la tecnología. Los shows de Los Beatles y Michael Jackson están actualmente en Las Vegas, son shows residentes que tienen sus propios teatros. Pero este, tiene el plus que es un show de 60 toneladas de equipamiento que gira por el continente. Y eso es un desafío muy grande", contó Agostina Obeid, la publicista del show en una charla exclusiva con Escenario.

El show está montado en un hangar que fue especialmente construido para Rosario: "El gran desafío para nosotros fue hacer una gira 100 por ciento americana, y encontrar estadios techados que pudieran albergar este show. En América Latina se juega al fútbol, y no hay estadios de hielo o de básquet. En algunos lugares pudimos suplirlo, por ejemplo en Chile estuvimos en el Movistar Arena, pero a otros tuvimos que traer este hangar. Lo llevamos a Perú, Costa Rica y ahora a Rosario, es la quinta ciudad a la cual llevamos este hangar, y la única ciudad argentina en la que va a estar. Este hangar toma un mes en armarse, así que no llegamos a armarlo en tantas lugares. Me encanta ver el show en el hangar porque el tema de que sea blanco hace que las proyecciones y los colores se vean más exponenciados. Y es enorme, se ve bien de todos lados", contó Obeid sobre este hangar que tiene capacidad es de 6 mil personas.

Además, este es el primer espectáculo que incluye un sector donde la audiencia está de pie, denominado "Zoom Zone", donde los espectadores podrán estar cerca de algunos de los actos del show y experimentarlo de una forma única. Este nuevo concepto fue propuesto por los propios Zeta Bosio y Charly Alberti, quienes querían recrear la emoción de los shows en vivo de Soda Stereo.

El escenario cuenta con un formato innovador, se trata de un cuerpo esférico con forma de planeta de 50 pies/15 metros de diámetro, algo inédito para el Cirque du Soleil. El escenario fue pintado a mano en la ciudad de Montreal y cuenta con una característica especial la pintura utilizada es sensible a la luz UV. Esta particularidad puede apreciarse durante el acto "Luna Roja".

Esta puesta tomó dos años en crearse. "Surgió a través de Pop Art, que trabajó en la última gira "Me verás volver", de Soda, y se juntó con el manager de Soda y fueron a ver el show de Los Beatles a Las Vegas y dijeron "Wow, qué lindo sería poder hacer un show como el del circo. Y uno dijo: "No, no, lo vamos a hacer con el circo". Entonces surgió desde una idea loca y audaz, hasta convertirse en realidad. El circo se dio cuenta de lo que significa Soda Stereo para todo un continente y que era la oportunidad de acercarse a la audiencia desde un lugar más íntimo", contó la vocera de la compañía canadiense. Y continuó: "Estos dos años de creación se llevaron a cabo con mucha responsabilidad, porque el circo es una compañía canadiense que no conocía a Soda". EL RITO. Soda Stereo se fundó durante una época de conflicto político en Argentina, y la música de la banda llevó frescura y vitalidad a los adolescentes y apeló a su deseo de libertad. Para la diseñadora de vestuario Dominique Lemieux, el vestuario de "Sep7imo Día" incluye en su entramado los hilos de la esperanza de esta generación de jóvenes. La protagonista de este show, es la argentina Florencia Aracama, que encarna a la "Femme Solaire", un personaje arquetípico, que es la epítome de la femme fatale. "Soy un ser que trae luz al planeta", contó Aracama a Escenario.

La actriz y gimnasta quedó seleccionada para protagonizar esta historia de una manera muy particular: "Nos juntamos con Nico, mi novio, que también es gimnasta y mandamos un video a la página del Cirque. Siempre fuimos a ver el circo, y dijimos "¿por qué no?". Hay dos formas de entrar al circo: audicionar en persona y mandar un video a la página. A la semana que mandamos el video, se contactaron con nosotros nos dijeron que nos iban a evaluar por separado. Ahí hicimos pruebas físicas de natación y experiencia artística. Nos sirvió mucho haber estado entrenando un año en Israel. Cuando estábamos en París, nos llamaron del Cirque para convocarnos y el mismo día, Nico me propuso casamiento".

Sobre la experiencia de haber recorrido toda América con este show de impronta argentina, Aracama destacó "Fue increíble. No es sólo para los fans de Soda sino para el público en general. Es para las personas que quieren pasar un buen momento y para los padres de la edad de Charly o Zeta que quieran mostrarles a sus hijos el fenómeno de Soda Stereo combinado con las acrobacias del circo. El show es una fiesta. Es un show no convencional del Cirque, y el público lo vive desde dos lugares: sentados o siendo parte del show".

En cuanto a Charly y Zeta "estuvieron todo el tiempo en el proceso de creación y vinieron a las premiere. En un cuadro, necesitaba que me agreguen un ocho en un tiempo musical y lo hicieron. fue muy loco pedirles que adapten su música para mi acrobacia". "Tengo 26 años y me crié escuchando Soda Stereo. Y Nico también, hasta fue al recital de River. Poder formar parte de esto es un orgullo porque podemos interpretarlo desde otro lugar", destacó la protagonista del show.

"Cuando hacés un show en el que estas celebrando el legado de una banda que ya no existe, tenés que hacerlo con mucho profesionalismo, investigando mucho. Tenés que honrar una banda de la cual nunca fuiste fan: por eso el desafío fue conocer la banda, sus raíces, la familia de los músicos, de Cerati, vivir en Buenos Aires, entender la cultura latina, lo qué es el pogo, entender por qué cada disco de Soda es tan diferente al anterior, la poesía de la letra de Gustavo y cómo interpretarlo. Eso se hizo con un equipo que durante dos años se dedicó a entender a la banda. Por eso cuando vienen los fans se dan cuenta de que es una celebración hecha con mucho amor, respeto y responsabilidad. La gente viene a revivir su adolescencia", concluyó la vocera de "Sép7timo Día" que ya desplegó su magia en Rosario.