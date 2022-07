Darío Barassi sorprendió a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo al enviarles un particular regalo a París

"Anto, ¿qué hacés? Acá, Barassi. Escuchame reina, sé que es el cumple de Lio hoy. Me acordé yo solo, nadie me hizo acordar en el programa. Y estamos con la producción viendo qué mandarles. ¿Qué necesitan, un salame...? No sé qué ofrecerles, chicos. Lo que quieran les mandamos chicos. Unas facturas. ¿Están acá o están allá? Ah, están acá, en Rosario. Anto, vení a jugar, hacemos un especial tuyo, sólo con tu familia: las Roccuzzo con las Roccuzzo. Yo dejo todo, lo hago desnudo, lo que vos quieras. Te mando un beso", le había dicho el conductor a Roccuzzo en dicha grabación sin darse cuenta que ese día no era el cumpleaños de Lionel Messi.