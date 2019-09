Darín comparó a Rosario con Montevideo y habló de su afinidad con Uruguay

“Hay zonas de Montevideo que me hacen acordar a Rosario”, sentenció Ricardo Darín, uno de los tantos artistas y argentinos que concurren asiduamente a Uruguay, tanto a trabajar como a pasar sus vacaciones, y como él mismo destaca es un lugar donde “me siento como en mi casa”, al tiempo que considera que eso se debe “básicamente al buen trato de la gente”.

El actor expresó esos conceptos en el marco de la distinción que le otorgó el Ministerio de Turismo de Uruguay, que lo reconoció con la obra artesanal “El Gaucho”, en reconocimiento a su fraternal relación con el país hermano.

El actor, que desde hace años elige a Uruguay para descansar, elogia constantemente las bellezas naturales, la calidad de sus servicios turísticos, pero sobre todo valora el trato y la amabilidad de los uruguayos. "El uruguayo es más tranquilo, pero si te abraza y te tiene como amigo, te aferra", señaló el protagonista de La odisea de los giles, el gran éxito del cine nacional de esta temporada.

Consultado sobre que ciudad de Uruguay se parece más a Rosario no dudó y trazó un rápido paralelo con Montevideo. Destacó que el país vecino es “variopinto”, en referencia a que está formado por elementos de distintas características, pero que una de las cosas que más le gustan es el “movimiento que se produce viajando por las carreteras de Uruguay”.

Y enseguida se metió en la comparación citada. “En Montevideo, según las zonas, en algunos lugares de la parte vieja de la ciudad, guarda cierta familiaridad arquitectónica con La Habana, más allá de la costa montevideana y el Malecón, pero después hay otras zonas donde te hace recordar a Rosario, por el tema de los bulevares que se ve mucho en Montevideo”. Y recordó la frase de que todos los bulevares son “Oroño".

El reconocimiento a Darín se realizó en la antesala del lanzamiento oficial de la temporada turística 2019-2020, que tendrá lugar el 7 de octubre próximo durante la Feria Internacional de Turismo, que se realizará en Buenos Aires del 5 al 8 de octubre, donde Uruguay participará con propuestas turísticas de todo el país.

La ministra de Turismo, Liliam Kechichian, junto al embajador uruguayo en Buenos Aires, Héctor Lescano, fueron los encargados de recibir al actor en la residencia de la Embajada uruguaya en Buenos Aires y le entregaron “El Gaucho”, un reconocimiento que se le otorga a figuras e instituciones de primer nivel.

Darín puede hablar horas de los lugares y las atracciones que tiene Uruguay, porque es un lugar al que va asiduamente, pero una de las cosas que más le atrae es el “contacto con la gente”.

darin2.jpg Darín con el reconocimiento de "El Gaucho", junto a la ministra de Turismo de Uruguay, Lilaim Kechichian.

“El uruguayo es muy acogedor, muy tranquilo, muy calmo, a diferencia de nosotros los argentinos, que somos más efusivos y entre comillas más demostrativos, el uruguayo es más tranquilo, pero si te tiene como amigo se queda abrazado y te aferra. Si eso sirve como pauta de conducta de lo que es una sociedad, una idiosincrasia, y no lo digo yo, lo sabe mucha gente. Hay mucho turismo que va a Uruguay por esto, por el acogimiento que recibe por parte de su gente”, argumentó con cierta efusividad el reconocido y laureado actor, quien tiene una dilatada y exitosa trayectoria en cine, televisión y teatro.

Una de las mejores cosas que tiene Uruguay es la calidez humana, yo por encima de esto no conozco nada que me haga sentir ganas de ir a un lugar".

“En todos sus rubros, en todas las capas –prosiguió-, la atención a la hora de solicitar una mano, y ni hablar de los restaurantes y la gastronomía, pero sobre todo se nota en la calle, en la calidez humana, yo por encima de esto no conozco nada que me haga sentir ganas de ir a un lugar”.

Y casi sin necesidad de que le digan nada, comentó: “Siempre me trataron como en mi casa. La familiaridad es algo que siempre sentí, ese día y vuelta con la gente, que se potenció en los últimos años porque voy cada vez más seguido. Lo pasamos muy bien. Siempre me recibieron con los brazos abiertos. Es un lugar donde logró desenchufarme bien, tranquilizarme, que me da calma, reposo. Estoy lleno de amigos y vivimos de asado en asado”.

No obstante, evitó la demagogia y no quiso considerar a Uruguay como su segunda casa. “Sí, pero no me gusta decir ese tipo de cosas porque suena demagógico, porque también en España me ha pasado. Y además tuvo el honor de que me honraran con la ciudadanía española. Ojalá algún día me den la de Uruguay también (risas…). Es broma, no hace falta, somos tan hermanos y sólidos en nuestros lazos que casi no necesitamos ciudadanía. Soy muy prudente en eso, porque se dice mucho y lo más importante es sentirlo. Y yo me siento como en mi casa, pero eso es básicamente por la gente”.

Consultado sobre cuál es su lugar preferido de Uruguay, señaló que le gusta mucho la zona de José Ignacio. “Soy muy feliz ahí, y no solo yo, mi mujer, mis hijos, me cuesta volver, pero hay que trabajar. Pero ahí disfruto de la paz para poder descansar”.