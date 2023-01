"Argentina, 1985" está entre las nominadas al Oscar a mejor película extranjera

Para conocer al ganador habrá que esperar a la gala, que será el domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Riz Ahmed y Allison Williams fueron los anfitriones que leyeron los nombres de los elegidos para cada categoría en una ceremonia que se transmitió en vivo por el canal de YouTube de la Academia de Hollywood.

95th Oscar Nominations Announcement | Hosted by Riz Ahmed & Allison Williams

Hasta el momento, Argentina es el único país de Latinoamérica que ganó dos premios Oscar. El primero fue en 1986 por "La historia oficial", film de Luis Puenzo protagonizado por Norma Aleandro, quien encarna a una mujer que sospecha que su hija adoptiva es la hija de un prisionero político asesinado. El segundo fue en 2010 por "El secreto de sus ojos", de Juan José Campanella, basado en un texto de Eduardo Sacheri. En el film, Guillermo Francella es un oficial de un juzgado en Buenos Aires recién retirado, obsesionado por un brutal asesinato ocurrido veinticinco años antes.

"Argentina, 1985", que podría ser la tercera en ganar el Socar, fue la película más vista en 2022 del cine nacional. Protagonizada Ricardo Darín y Peter Lanzani, está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo que en 1985 llevaron adelante el juicio a las juntas de la última dictadura militar.

Argentina, 1985 (2022) Amazon Tráiler Oficial Español Latino

El film de Mitre ya ganó el Globo de Oro a Mejor película en idioma no inglés en la 80ma. edición de los premios entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Con el antecedente en 1986 de "La historia oficial", de Luis Puenzo, la cinta que retrata el trasfondo del Juicio a las Juntas militares se llevó la estatuilla a la mejor película extranjera, terna en la que se impuso por sobre "All Quiet on the Western Front" (Alemania), "Close" (Bélgica), "Decision to Leave" (Corea del Sur) y "RRR" (India).

"Argentina, 1985" fue elegida como la Mejor Película Latinoamericana en la edición 28 de los Premios Cinematográficos Forqué, en España. También fue la seleccionada para la apertura del 43° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano que anoche tuvo su gala de clausura, mereció tres premios Coral por actuación masculina (Ricardo Darín), dirección artística (Micaela Saiegh) y guión (Mariano Llinás y Santiago Mitre). La cinta obtuvo también nominaciones en los Goya y los Critics' Choice Awards.

Incluso fue nominada hoy en la categoría de Mejor película de habla no inglesa en la 76ta. edición de los premios Bafta del cine británico, que se llevarán a cabo el próximo 19 de febrero.

Además, la película de Mitre realizó un amplio recorrido de festivales internacionales desde su premiere mundial en la última edición del Festival de Venecia, como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en donde se alzó con Premio del Público, el Festival de Cine del BFI de Londres y el Festival Internacional de Cine Río, entre otros.