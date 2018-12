"Antisocial", entre Nietzche y "American Pie"

La obra "Antisocial" despide el año en Rosario esta noche en el complejo cultural Atlas (Mitre 645), a las 20. Aquiles es un treintañero punk hiper neurótico en crisis y acaba de descubrir que el rock le súper mintió: No tiene novias. No tiene ni amigos ni dinero ni fama. Es decir, no tiene nada. Guillermo Aquino, actor, guionista y director de "Antisocial", fue guionista de "Duro de Domar", "TVR" y "La Hormiga Imperial", en estos ciclos también protagoniza "El Sketch" que actualmente sale todos los sábados en Televisión Registrada en la pantalla de C5N.

—¿Qué es antisocial?

—"Antisocial" es muchas cosas pero más que nada es una comedia muy negra con —y no exagero— alrededor de mil chistes: si te gusta el humor al límite, poli-tóxico, súper ácido y algo cruel, esta es sin dudas, la obra para vos? Y si no es tu caso, también hay ciertos sectores del público hipersensible que han sabido disfrutarla mucho, porque el show tiene corazón y un pequeño pero importante mensaje. Es la historia de Aquiles, un treintañero punk-neurótico en crisis que descubre que el rock le mintió: no tiene novias, no tiene amigos, no tiene fans, no tiene plata, no tiene fama, no tiene nada. Su vida se convirtió en la resaca de una serie de pésimas decisiones y malos ejemplos. Ahora su plan es dejar el alcohol, dejar las drogas, dejar el rock, y despedir su adolescencia para siempre... en una última noche de fiesta y descontrol. La obra es la combinación perfecta entre Friederich Nietzsche y "American Pie 2". Y contamos con un gran elenco, comediantes que la rompen: Andrés Ciavaglia, Ximena Seijas, Verónica Intile, Paola Rojas y yo.

—¿Se define como generacional y autobiográfica también?

—Absolutamente. Generacional porque se mete de lleno en la crisis de los 30 y en la muerte de la adolescencia, que es algo que claramente nos pegó muy mal a varios. Además intenta cubrir todos los temas sociales, políticos, sentimentales, existenciales, y los filtra con chistes recontra jodidos. ¿Autobiográfica? El 90 por ciento de la obra está basada en hechos reales de mi vida personal. Me rendía más hacer esto que volver a la psicóloga. Soy un adicto en recuperación del cine y la TV: Entre los 90 y los 2000 creo que vi todas las películas y series que puede consumir un ser humano sin sufrir daños físicos y psicológicos, al menos no a un nivel nocivo-permanente. Mucho Simpsons, mucha sitcom yanqui, mucho Woody Allen setentista, Tarantino, y un toque de Bukowski, amo todo lo que sea autorrefencial. En el marco de lo nacional, sólo artistas de rock, siempre me costó encontrar un referente humorístico. Ahora ya no consumo nada: Hace ya casi dos años que no veo series, ni películas, ni siquiera leo un libro. Ya fue suficiente. En mis ratos libres me gusta dormir.

—Despiden el año en Rosario, ¿qué expectativas hay para 2019?

—El 2018 fue intenso y lo vivimos al límite: venimos de 100 funciones en el Teatro El Nacional en la calle Corrientes; hicimos temporada a puro agite en el mítico Salón Pueyrredón, pasamos por Niceto, metimos doblete en La Plata, gira en el Gran Buenos Aires, y ahora volvemos a Rosario para cerrar el año con la obra en su mejor momento. En el verano, cuando todos los espectáculos salen a currar por el país, mantenemos el espíritu "anti" y nos tomamos unas merecidas vacaciones? Volveremos cuando el mundo nos necesite.