Alex Caniggia hizo ostentación de su dinero, se burló de los pobres y fue repudiado en las redes sociales

“Los pobres que se aburren, miran TV, duermen. Los de la high society como yo compran Dolce y Prada. Decí que hoy fue un día tranqui, no quise comprar mucho.. si no sabés qué. Me compré nueve bolsitas de Dolce y dos de Prada, así que tranqui”, señaló el hijo de Mariana Nannis en una filmación en la que se lo ve al pie de una escalera junto a las bolsas de las mencionadas marcas.