A los 72 años, murió María Martha Serra Lima que estaba internada en Miami

La cantante María Martha Serra Lima falleció hoy a los 72 años, en Miami, donde estaba internada en grave estado.

La artista había planteado que tenía que someterse a una intervención debido a dolores lumbares y en las piernas.

"O me opero o no camino más, esa es la verdad", había dicho. "Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo."

La operación se hizo y Serra Lima tenía por delante una larga recuperación. Pero en las últimas horas entró en terapia intensiva y falleció.