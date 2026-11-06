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Recorrida Semanal

6 de noviembre 2026 · 16:04hs
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Mauro Barisone y Laura Villalba

Mauro Barisone y Laura Villalba

Pichincha siempre de moda, imposible pasarla mal. Los amigos, familias, y parejas lo demuestran con sus sonrisas y su buena onda; es lo q nos encontramos en nuestra recorrida semanal.

Franco Schifelbein y Florencia García

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Florencia Disanti y Augusto Loss

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